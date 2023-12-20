Cakarta-Bandung YHT\'si 700.000\'den fazla yolcu taşıdı

CAKARTA, 20 Aralık (Xinhua) -- Cakarta- Bandung yüksek hızlı trenini (YHT) inşa eden ve işleten Endonezyalı ve Çinli firmalar arasındaki ortak girişim konsorsiyumu PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC), yüksek hızlı trenin ticari faaliyete geçmesinden bu yana 700.000'den fazla yolcu taşıdığını duyurdu.