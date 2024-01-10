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Cakarta'da Çin Yeni Yılı'na Özel Süsler Satışa Sunuldu - Son Dakika
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Cakarta'da Çin Yeni Yılı'na Özel Süsler Satışa Sunuldu

Çin Ay Yeni Yılı'na bir ay kala, Cakarta'nın Çin Mahallesi olan Glodok Pancoran'da satıcılar, festival ögeleriyle dolu tezgahlarını açtı. Geleneksel kırmızı fenerler, bahar beyitleri ve Çin düğümleri gibi şans getirdiğine inanılan süsler, insanları Çin Mahallesi'ne çekiyor. Ay Yeni Yılı, 10 Şubat'ta kutlanacak ve ailelerin bir araya geldiği önemli bir gün olarak biliniyor.

Cakarta\'da Çin Yeni Yılı\'na Özel Süsler Satışa Sunuldu
10.01.2024 - 17:17,  Güncelleme: 17:29
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CAKARTA, 10 Ocak (Xinhua) -- Çin Ay Yeni Yılı'na bir ay kalmışken, Endonezya'nın başkenti Cakarta'nın Çin Mahallesi olan Glodok Pancoran'da Çin Yeni Yılı'na özel süsler satan satıcılar tezgahlarını açtı.

Çin Mahallesi, geleneksel kırmızı fenerler, bahar beyitleri, Çin düğümleri ve şeftali çiçekleri gibi şans getirdiğine inanılan festival ögeleriyle dolup taşıyor. Bu coşkulu atmosferin keyfini çıkarmak ve yeni yıl ürünleri satın almak isteyen insanlar Çin Mahallesi'ne akın ediyor.

Bu yıl 10 Şubat'a denk gelen Ay Yeni Yılı, Çinliler için ailelerin bir araya geldiği ve yeni yıl dileklerinde bulunduğu en önemli günlerden biri olarak görülüyor.

Kaynak: Xinhua
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Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Jakarta, Kültür, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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