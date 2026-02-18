ÇAKÜ'de Dolandırıcılık Konferansı - Son Dakika
Son Dakika Logo

ÇAKÜ'de Dolandırıcılık Konferansı

ÇAKÜ'de Dolandırıcılık Konferansı
18.02.2026 19:12
Çankırı Karatekin Üniversitesi, öğrencilere dijital dolandırıcılığı anlattı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) öğrencilerine yönelik, "Hiç hesapta yokken suça ortak olmayın" konferansı düzenlendi.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı ile ÇAKÜ iş birliğiyle düzenlenen Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, dijital dolandırıcılık hakkında öğrencilere bilgi verildi.

ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Mevlüt Karataş, açılıştaki konuşmasında, üniversitelerin bir amacının da toplumsal katkı odaklı çalışmak olduğunu, bu programın da toplumsal katkı anlamında önem taşıdığını söyledi.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığının dolandırıcılık konusunda eğitim çalışmaları olduğunu belirten Karataş, "Biz de ilk programı yine üniversitemizde yapalım diye davette bulunduk. Sağ olsunlar, ekipleriyle buradalar. Dikkat edilmediği takdirde basit gibi gözüken fakat sonuçları çok vahim neticeler doğuran, ailelerin hüzün içerisine düştüğü, gençlerimizin çok derinden etkilendiği, hapis cezalarıyla ve çeşitli yaptırımlarla sonuçlanan çok kritik süreçler. Hepimiz bu risk ve tehlike altındayız. Önemli olan bu işlere ortak olmamak." dedi.

Daha sonra İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünde görevli memurlar, bilişim suçları üzerinden nitelikle dolandırıcılık ve IBAN kullandırma suçu ve oluşan mağduriyet hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ da bu konudaki hedef kitlenin özellikle gençler olduğunu, kendilerinin de farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Gençlere karşı ne kadar çok farkındalık kazandırılırsa bu konuda daha dayanıklı olacaklarını dile getiren Yücedağ, "Özellikle dolandırıcılık suçunun mağduru değil de dolandırıcılık suçunun faili olmaktan kurtulmuş olacağız. Hocalarımızdan da bu noktada katkı bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Gençlerin şüpheli ya da sanık durumuna düşmemeleri için özellikle IBAN'larını belli bir ücret karşılığında ya da hatır için çeşitli gerekçelerle kullandırmamaları gerektiğinin altını çizen Yücedağ, şöyle konuştu:

"IBAN mevzusu biraz kritik, o yüzden paylaşmamanız, paylaştığınızda hesabınıza yatan paradan sizin sorumlu olacağınızın bilinmesini istiyoruz. Önünüzde uzun bir hayat var, inşallah çok güzel kariyer planlarınız var. Sadece belirli bir süre yargılanma veyahut cezaevine düşme riskinden başka, bütün kariyerinizin de maalesef altüst olma ihtimali var. Bu, bir ya da birkaç kişinin de başına gelmiyor, maalesef çok yaygın. O yüzden bu faaliyeti yürütmek istedik. Bu faaliyetlere biz devam edeceğiz ama sizlerin de gönüllü birer elçimiz olmasını isterim. Bütün arkadaşlarınıza muhakkak iletin, böylelikle ne kadar fazla kişiyi bu konuda bilinçlendirirsek, kendimizi o kadar iyi hissedeceğiz. Sizlerin de yardımınızı talep ediyoruz."

Daha sonra Yücedağ ve Cumhuriyet savcısı Nurcan Kuş katılımcıların sorularını cevapladı.

Programa İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Karatekin Üniversitesi, Dolandırıcılık, Konferans, Güvenlik, Çankırı, Güncel, Son Dakika

