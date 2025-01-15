ÇAKÜ'den Dönüşüm ve İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ÇAKÜ'den Dönüşüm ve İşbirliği Vurgusu

Rektör Çiftçi, Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin akreditasyon ve uluslararası işbirliklerini açıkladı.

15.01.2025 18:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Uluyazı Kampüsü'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Çiftçi, ÇAKÜ'nün insan odaklı çalışmalarının yanında dönüşüme en açık olan üniversitelerden biri olduğunu söyledi.

Üniversitede akredite edilmiş 12 bölüm olduğunu belirten Çiftçi, "Yedi programımız ön lisans düzeyinde, onların belgelerini aldık. Beş programımız da lisans düzeyinde onların da belgelerini inşallah değerlendirmeleri tamamlanınca alacağız. Ortaya ciddi hedefler koyuyoruz. Üniversitemizin odağına baktığımızda özellikle sağlık alanındaki öğrenci sayımızın ve çeşitliliği oldukça fazla. O yüzden sağlık alanında da bir cazibe merkezi olması için önümüzdeki yıl da tüm sağlıkla ilgili programlarımızı akredite etmek istiyoruz." dedi.

ÇAKÜ'nün yurt dışındaki üniversitelerle de yakın iş birliği içerisinde olduğunun altını çizen Çiftçi, şöyle konuştu:

"ÇAKÜ'nün tarihten gelen bir yüksek öğretim tecrübesi var. Bu sorumluluğu da taşımakta. Çankırı'da bilimsel manada bir şeyler bırakmak için gayret göstermekteyiz. Özellikle Erasmus projelerinde 89 ülkeyle anlaşmamız olduğunu belirtmek istiyorum. Azerbaycan'daki 17 üniversiteyle ikili işbirliği ve anlaşmamız söz konusu. Azerbaycan'dan başlayarak Belarus, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan. ÇAKÜ'nün Bulgaristan da çok ciddi bir gücü var. Erasmus projeleri bazında Türkiye'de ilk 5'teyiz. Proje yaptığımız üniversiteler arasında da ilk 4'teyiz. Öğrenciler yurt dışında staj yapmak istiyorsa ÇAKÜ'nün avantajlarından faydalanabilir."

Öğrenci topluluklarının sayısının 77'ye çıktığını dile getiren Çiftçi, "Bu öğrenci merkezliliğimizin ne kadar güçlü olduğunu göstermektedir. Çünkü topluluklarla da hedeflerimiz var. Dolayısıyla milletimizi, vatanımızı, insanımızı, dünyamızı ilgilendiren her meselede öğrencilerimizin sahada olup bunlarla ilgili etkinlik yapmalarını da gerçekten önemsiyor ve destekliyoruz. Öğrencilerimizin de bütçe taleplerini de elimizden geldiği kadar Sağlık Spor Dairesi Başkanlığınca karşılamaktayız." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, ÇAKÜ'de yapmayı planladıkları projeler hakkında da bilgi verdi.

Kaynak: AA

Karatekin Üniversitesi, Basın Toplantısı, Eğitim, Sağlık, Güncel, Rektör, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇAKÜ'den Dönüşüm ve İşbirliği Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
22:09 Joe Biden’dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi Joe Biden'dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 00:09:30. #1.12#
SON DAKİKA: ÇAKÜ'den Dönüşüm ve İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.