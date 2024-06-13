ÇAKÜFEST 2024 Bilim, Kültür ve Sanat Şenliği Gerçekleştirildi - Son Dakika
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ÇAKÜFEST 2024 Bilim, Kültür ve Sanat Şenliği Gerçekleştirildi

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ), 2024 Bilim, Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında birçok etkinliğe ev sahipliği yaptı. Şenlikte konferanslar, sergiler, kortej yürüyüşü, müzik dinletileri, spor gösterileri ve uluslararası sempozyum gibi birçok etkinlik düzenlendi. Ayrıca mezuniyet törenlerinde İsrail zulmüne karşı duruşunu sürdüren ÇAKÜ, Filistin'e destek verme ve siyonistleri telin etme mesajını iletmeye devam etti.

13.06.2024 14:21
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Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ), 2024 Bilim, Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında birçok etkinliğe ev sahipliği yaptı.

ÇAKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, ÇAKÜFEST 2024'ün konferans, sergi ve kortej yürüyüşüyle başladığı belirtildi.

Şenlik boyunca müzik dinletileri, spor gösterileri ve çeşitli sergilerin yapıldığı aktarılan açıklamaya, şöyle devam edildi:

"TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın konuşmacı olarak yer aldığı 'ÇAKÜ Ulusal Öğrenci Kongresi' düzenlenerek yüzlerce öğrenci bilimsel sunum yaptı. ÇAKÜFEST 2024'ün ilk hafta programının Tasarım ve Teknoloji Sergisi ile kapanmasının ardından 'Maveraünnehir'den Anadolu'ya Hadis ve İlim, İrfan Geleneği Uluslararası Sempozyumu'na Türkiye'den ve dünyadan birçok bilim insanı katılım sağladı. Sempozyumun açılış konferansı Diyanet İşleri Başkanlarından Prof. Dr. Mehmet Görmez tarafından verildi. Sempozyumun ardından SKS Fuaye Salonu'nda Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim-Tekstil ve Moda Tasarım Bölümünün mezuniyet sergisinin açılışı yapıldı. Şenliğin akşam programı kapsamında ise açık hava sinema gösterimi gerçekleştirildi."

Ardından 28, 29 ve 30 Mayıs tarihlerinde Uluyazı Kampüsü Milli Mefkure Meydanı'nda ÇAKÜ fakülte ve yüksekokullarından mezun olacak binlerce öğrencinin mezuniyet coşkusunun yaşandığı aktarılan açıklamada, "ÇAKÜ yönetim kadrosunun, akademisyenlerin, mezun olan öğrenciler ve ailelerinin katıldığı törende diploma takdiminin ardından kep atma töreni gerçekleştirildi. İki hafta boyunca çok sayıda bilim, kültür ve sanat etkinliğinin yer aldığı ÇAKÜFEST 2024, 31 Mayıs Cuma günü Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü'nün şapka defilesiyle sona erdi. Ayrıca Çankırı Karatekin Üniversitesi, yıllardır süregelen İsrail zulmüne karşı duruşundan taviz vermeyerek mezuniyet törenlerinde haykırışını sürdürdü. ÇAKÜ, Filistin'in yanında olmaya, siyonistleri telin etmeye devam etti." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ÇAKÜFEST 2024 Bilim, Kültür ve Sanat Şenliği Gerçekleştirildi - Son Dakika

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