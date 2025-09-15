Van'ın Çaldıran ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli yakalandı.
Soğuksu Mahallesi'ne bağlı Uzunyol mezrasında dün iki ailenin fertleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişinin hayatını kaybetmesi, 2'si ağır 5 kişinin yaralanmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada kavgaya karıştıkları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Son Dakika › Güncel › Çaldıran'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?