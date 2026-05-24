California\'da Kimyasal Sızıntı Alarmı

LOS ANGELES, 24 Mayıs (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya Eyaleti Valisi Gavin Newsom, Garden Grove kentinde bulunan GKN Aerospace havacılık tesisinde bir tankta kimyasal sızıntı ve olası patlama riski oluşması nedeniyle kentin bağlı olduğu Orange County'de cumartesi günü acil durum ilan etti. Acil durum ekiplerinin uçucu endüstriyel kimyasalların bulunduğu tankı soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Newsom, yaptığı açıklamada, "Orange County sakinlerinin güvenliği en büyük önceliğimiz" diyerek, eyaletin, müdahale ekiplerine ve olaydan etkilenen bölge sakinlerine destek vermek için elindeki tüm kaynakları seferber ettiğini ifade etti.

Eyaletin ek kaynaklar seferber edebilmesinin önünü açan acil durum ilanıyla tesiste yaşanan krize müdahale eden yerel kurumlar ile eyalete bağlı ve federal kurumlar arasındaki koordinasyonun hızlandırılması hedefleniyor. Tesiste, akrilik plastik imalatı ve havacılık sektörüne yönelik imalatta kullanılan son derece yanıcı endüstriyel bir kimyasal olan metil metakrilat dolu bir tankın sıcaklığının günlerdir kararsız seyrettiği bildirildi.

Arızalı tankın sıcaklığının yükselmeye devam ederek bir günde 25 santigrat dereceden 32,2 santigrat dereceye çıkmasıyla durumun aciliyetinin arttığı vurgulandı.

Tankın sıcaklığının artmasının olası iki senaryoyla sonuçlanabileceğine dikkat çeken itfaiye yetkilileri, ya tankın parçalanmasıyla zehirli kimyasalların sızacağı ya da patlamasıyla yakınındaki diğer kimyasal tankların parçalanmasına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Olay nedeniyle bölgedeki yaklaşık 40.000 kişi için tahliye emri verildi.