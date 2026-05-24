California'da Kimyasal Sızıntı Alarmı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

California'da Kimyasal Sızıntı Alarmı

California\'da Kimyasal Sızıntı Alarmı
24.05.2026 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gavin Newsom, kimyasal sızıntı riski nedeniyle Orange County'de acil durum ilan etti.

LOS ANGELES, 24 Mayıs (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya Eyaleti Valisi Gavin Newsom, Garden Grove kentinde bulunan GKN Aerospace havacılık tesisinde bir tankta kimyasal sızıntı ve olası patlama riski oluşması nedeniyle kentin bağlı olduğu Orange County'de cumartesi günü acil durum ilan etti. Acil durum ekiplerinin uçucu endüstriyel kimyasalların bulunduğu tankı soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Newsom, yaptığı açıklamada, "Orange County sakinlerinin güvenliği en büyük önceliğimiz" diyerek, eyaletin, müdahale ekiplerine ve olaydan etkilenen bölge sakinlerine destek vermek için elindeki tüm kaynakları seferber ettiğini ifade etti.

Eyaletin ek kaynaklar seferber edebilmesinin önünü açan acil durum ilanıyla tesiste yaşanan krize müdahale eden yerel kurumlar ile eyalete bağlı ve federal kurumlar arasındaki koordinasyonun hızlandırılması hedefleniyor. Tesiste, akrilik plastik imalatı ve havacılık sektörüne yönelik imalatta kullanılan son derece yanıcı endüstriyel bir kimyasal olan metil metakrilat dolu bir tankın sıcaklığının günlerdir kararsız seyrettiği bildirildi.

Arızalı tankın sıcaklığının yükselmeye devam ederek bir günde 25 santigrat dereceden 32,2 santigrat dereceye çıkmasıyla durumun aciliyetinin arttığı vurgulandı.

Tankın sıcaklığının artmasının olası iki senaryoyla sonuçlanabileceğine dikkat çeken itfaiye yetkilileri, ya tankın parçalanmasıyla zehirli kimyasalların sızacağı ya da patlamasıyla yakınındaki diğer kimyasal tankların parçalanmasına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Olay nedeniyle bölgedeki yaklaşık 40.000 kişi için tahliye emri verildi.

Kaynak: Xinhua

Yerel Haberler, Acil Durum, Havacılık, 3. Sayfa, Güncel, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel California'da Kimyasal Sızıntı Alarmı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
2 genci hayattan koparan kaza Yakınları sinir krizi geçirdi 2 genci hayattan koparan kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Giresun’da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir
Annesinin “daha güvenli“ diye gönderdiği ev 15 yaşındaki çocuğa mezar oldu Annesinin "daha güvenli" diye gönderdiği ev 15 yaşındaki çocuğa mezar oldu
Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı Özel “En kısa sürede“ dedi ama... Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı! Özel "En kısa sürede" dedi ama...

11:28
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
11:13
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi’nde
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi'nde
11:00
CHP Genel Merkezi’nin tahliyesi için polisler harekete geçti
CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi için polisler harekete geçti
10:38
Ankara Valiliği: Emniyete CHP Genel Merkezi’nin boşaltılması için talimat verildi
Ankara Valiliği: Emniyete CHP Genel Merkezi'nin boşaltılması için talimat verildi
10:26
Kılıçdaroğlu’ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
Kılıçdaroğlu'ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
09:59
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırıda 4 kişi gözaltına alındı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahlı saldırıda 4 kişi gözaltına alındı
09:40
13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı
13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı
08:20
Kulisleri karıştıran iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’den 4 vekilin ihraç edilmesini istedi
Kulisleri karıştıran iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’den 4 vekilin ihraç edilmesini istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 11:35:04. #7.13#
SON DAKİKA: California'da Kimyasal Sızıntı Alarmı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.