California'da Orman Yangını: 4 Bin Dönüm Kül Oldu - Son Dakika
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California'da Orman Yangını: 4 Bin Dönüm Kül Oldu

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Malibu'da başlayan orman yangını 3,983 dönümlük alanı kül etti, 2,043 ev tahliye edildi.

11.12.2024 18:50
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- California'da orman yangını: 3 bin 983 dönüm arazi küle döndü

CALİFORNİA - ABD'nin California eyaletine bağlı Malibu kentinde devam eden orman yangını nedeniyle 3 bin 983 dönüm arazi küle döndü.

ABD'nin California eyaletine bağlı Malibu kentinde orman yangını çıktı. Pazartesi günü akşam saatlerinde başlayan yangında şiddetli rüzgarlar nedeniyle alevler yayılmaya devam ediyor. Franklin Fire olarak adlandırılan yangının yüzde 7'si kontrol altına alınırken, şu ana kadar 3 bin 983 dönüm arazi küle döndü. Yangın nedeniyle elektrik kesintisi yaşanırken, bazı evlerin küle döndüğü, yaralanma ve can kaybı yaşanmadığı belirtildi. Los Angeles County Şerifi Robert Luna yaptığı açıklamada, 2 bin 43 bina ve eve tahliye emri verildiğini, 6 bin 46 yapıya ise tahliye uyarısı yapıldığını söyledi.

Hollywood starlarının milyonlarca dolarlık malikanelerinin bulunduğu tahliye bölgesinin de risk altında olduğu belirtildi. Ünlü aktör Dick Van Dyke, müzisyen Cher, Lady Gaga, Beyonce ve Jay Z gibi ünlülerin evlerinin tahliye bölgesinde yer aldığı bildirildi.

Yangının nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmazken, yaklaşık bin 500 itfaiyecinin yangın söndürme çalışmalarına katıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel California'da Orman Yangını: 4 Bin Dönüm Kül Oldu - Son Dakika

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