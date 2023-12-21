Çalıkuşu\'nun bale uyarlaması Samsun\'da sahnelenecek

SAMSUN Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek olan Çalıkuşu'nun rejisörü Merih Bahar Çimenciler, "Romanı aynı şekilde, hiç hata yapmadan uyarlamak çok zordu" dedi.

23-25 Aralık 2023 tarihlerinde Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) tarafından sahnelenecek olan Çalıkuşu'nun librettosunu yazan, rejisörü ve kareografı devlet sanatçısı Merih Bahar Çimenciler, eserin orijinal haliyle baleye uyarlandığını söyledi. Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz eseri olan ve Cumhuriyetin ilk yıllarında idealist bir öğretmen olarak Anadolu'da görev yapan Feride'nin hayatının anlatıldığı Çalıkuşu'nu Türk Sanat Müziği ile anlattığını söyleyen Çimenciler, "Hayatımda en çok sevdiğim eseri hayata geçirdiğimi düşünüyorum" diye konuştu.

'İKİ GÖSTERİNİN DE BİLETLERİ TÜKENDİ'

Çalıkuşu'nun dekor ve kostümünün Alexander Vasilliev tarafından hazırladığını söyleyen Çimenciler, "Çalıkuşu, Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz bir eseri. Bunu baleye hazırlarken çok heyecanlanmıştım. Romanı aynı şekilde hiç hata yapmadan uyarlamak çok zordu. Düşündüm ve Türk Sanat Müziği ile kendi sazlarımla anlattım. İçinde kanun, ney, bendir, keman, vurmalı çalgılar bunların bulunmasını istedim ve öyle seçkin eserlere girdik. Samsun'a 2018'de gelmiştik. İnanılmaz bir ilgiyle karşılandı. Hatta afişler asılmadan 3 gösterinin biletleri bitmişti. Bu gelişimizde de 1 ay önceden gösterilerin biletleri tükendi. Ocak ayındaki gösterilerin de biletleri bitmek üzere. Bu çok güzel bir şey. Samsun'da çok değerli dansçılar var ve onlarla çalışıyorum. Kültür Bakanlığı'nın çok kıymetli bir orkestrası var" ifadelerini kullandı.

'HALK ROMANI ÇOK İYİ TANIYOR'

Çalıkuşu'nun sosyal sorumluluk projeleri içerisinde de yer aldığını söyleyen Çimenciler, " Ardahan'ın Çıldır ilçesine kız talebe yurdu yaptırdık. Engelli çocuklar yararına çıktık ve Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde Sivas'ta Muhsin Yazıcıoğlu Kongre Merkezi'nin açılışını yaptık. Sivaslılar çok yoğun ilgi gösterdiler. Her oynandığı yerde seyirci hayran oluyor. Samsun'a bu güzel roman çok yakıştı. Sivas'a gitmemiz kongrenin 100. yılı dolayısıylaydı. Çünkü eserin içerisinde Kurtuluş Savaşı var. Samsun, Kurtuluş Savaşı'nın başladığı çok önemli bir Anadolu şehridir. Samsun benim için çok kıymetli. Şahane bir seyircisi var. Eserle ilgili çok ünlü edebiyatçılardan çok önemli şeyler duydum. Dediler ki: '657 sayfayı gözlerimizle okuduk, kulaklarımızla dinledik' Bana söyledikleri bu. Bende bundan çok haz duyuyorum. Orijinalini bozmadım. Halk bu romanı çok iyi tanıdığı için ilgi ve alaka gösteriyor" dedi.