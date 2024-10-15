Çalınan Bisiklet Sokak Kamerasıyla Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çalınan Bisiklet Sokak Kamerasıyla Bulundu

Çalınan Bisiklet Sokak Kamerasıyla Bulundu

İdris Ekinci'nin çalınan bisikleti, 51 güvenlik kamerası incelemesiyle bulundu; hırsız serbest.

15.10.2024 17:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BATMAN'da, çalınan bisikleti için video çekip sosyal medyada paylaşan çiğ köfte ustası İdris Ekinci'nin (50) bisikleti, özel ekibin, 51 güvenlik kamerasından alınan 110 saatlik görüntüyü incelemesiyle bulundu. Gözaltına alınan şüpheli Y.O., Ekinci şikayetçi olmayınca serbest bırakılırken, hırsızlık anı ise kameralara yansıdı.

Gülistan Caddesi'nde çiğ köfte ustalığı yaparak geçimini sağlayan İdris Ekinci, Şafak Mahallesi Barış Bulvarı'ndaki evinin önünden çalınan bisikletinin bulunması için video çekip, sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Vali Ekrem Canalp, videoyu görüp Ekinci'ye bisiklet hediye etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise Ekinci'nin tezgahındaki çiğ köfteyi satın alıp bölge halkına dağıtılmasını istedi. Videoda hırsıza seslenen Ekinci, "Sayın hırsız bey, bak sana sayın diyorum, saygı gösteriyorum. Allah rızası için benim bisikletimi getir. ya niye benim bisikletimi çalıyorsun? Ben senin tavuğuna kış demiş miyim? Yok. Bisikletimi getir, tamam mı kurban? Vallahi seni şikayet etmeyeceğim. Hatta şöyle yapalım, bisikleti arkaya koy ben gözümü kapatacağım, getir bırak seni görmeyeceğim. Bak ev kiradır, bisiklet alamam" dedi.

'ÇALINAN BİSİKLET BULUNDU'

Ekinci'nin çalınan bisikletinin bulunması için özel ekip kuruldu. Bisiklet, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından bölgedeki 51 güvenlik kamerasından alınan 110 saatlik görüntünün incelenmesiyle bulundu. Bisiklet, Asayiş Şube Müdürü Gökhan Hazar Önder tarafından Ekinci'ye teslim edildi. Ekinci, kendisine getirilen eski bisikletini ihtiyaç sahibi birine hediye etti.

Gözaltına alınan şüpheli Y.O. ise Ekinci'nin şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı. Valilik açıklamasında, "04 Ekim 2024 günü, idaremiz Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı üzerinde meydana gelen 'Bisiklet hırsızlığı' olayı ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı kurulan özel ekip tarafından olay mahalli ve çevresinde yapılan araştırmalarda 51 adet güvenlik kamera kayıt sistemleri tespit edilmiş, hırsızlık olayının çözümüne yönelik yaklaşık 110 saatlik görüntü kayıtları incelenmiş, yapılan geniş çaplı inceleme neticesinde olaya karışan şahsın Y.O. isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir. Tespit edilen Y.O. isimli şahıs 09 Ekim2024 günü ekiplerimizce yakalanmıştır. Suça konu bisiklet sahibi İdris Ekinci'ye teslim edilmiştir" denildi.

'GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞTILAR'

Emeği geçenlere teşekkür eden Ekinci, "Benim bisikletim çalınmıştı. Bunu sosyal medyada paylaşmıştım. Baktım ki gücüm yok almaya, bir de kiram vardı. Ne yapayım ne edeyim dedim, sosyal medyada bir çağrım olsun hırsıza. 'Sayın hırsız bey' dedim. Bunun üzerine valilik harekete geçti ve Sayın Valimiz Ekrem Canalp, Allah ondan razı olsun, çok çok teşekkür ediyorum, bana bir bisiklet hediye etti. Sayın Bakanımız Ali Yerlikaya'ya da çok çok teşekkür ediyorum. O da benim çiğ köftemi satın alarak herkese dağıttı. Benim çalınan bisikletim bulundu. Hırsız yakalandı. Emniyet güçleri bana bisikletimi geri getirdiler. Allah razı olsun onlardan. Bana getirilen eski bisikletimi, ben de ihtiyaç sahibi birisine hediye ettim. Emniyet canla başla çalıştı. Vallahi helal olsun onlara. Titizlikle öyle bir çalıştılar ki bisikleti şap diye buldular. Allah onlardan razı olsun. Gece gündüz demeden çalıştılar. Emniyete, emniyet müdürüne ve hırsızlık büro amirliğine çok çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: DHA

Güvenlik Kamerası, Yerel Haberler, Sosyal Medya, Hırsızlık, Güvenlik, İnceleme, 3-sayfa, Olaylar, Güncel, Ekinci, Yaşam, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çalınan Bisiklet Sokak Kamerasıyla Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:57 Kredi kartlarından Savunma Sanayii Fonu’na kesinti içeren yasa teklifi geri çekildi Kredi kartlarından Savunma Sanayii Fonu'na kesinti içeren yasa teklifi geri çekildi
16:57 Hamile kadın metrobüste doğum yaptı Hamile kadın metrobüste doğum yaptı
16:42 Semih Çelik’in katlettiği Ayşenur Halil’in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı Semih Çelik'in katlettiği Ayşenur Halil'in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı
16:23 CHP lideri Özel’den MHP lideri Bahçeli’ye destek: Doğrusunu yapıyorsun CHP lideri Özel'den MHP lideri Bahçeli'ye destek: Doğrusunu yapıyorsun
16:00 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin’in cansız bedeni bulundu 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu
08:47 Konserinde saldırıya uğrayan Murat Boz’dan açıklama Konserinde saldırıya uğrayan Murat Boz'dan açıklama
08:25 Dilan Çıtak, hayvan katliamına isyan etti Dilan Çıtak, hayvan katliamına isyan etti
08:24 Ahmet Çakar’dan eşi benzeri görülmemiş galibiyet kutlaması Ahmet Çakar'dan eşi benzeri görülmemiş galibiyet kutlaması
08:14 Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Yeni asgari ücret 23-25 bin TL aralığında olacak Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Yeni asgari ücret 23-25 bin TL aralığında olacak
08:02 Acun Ilıcalı’dan milli maçta panolara yansıyan yasadışı bahis sitesi reklamları hakkında açıklama Acun Ilıcalı'dan milli maçta panolara yansıyan yasadışı bahis sitesi reklamları hakkında açıklama
07:46 AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek
02:09 İhbar edilen motosikletlilerin kaçmaya çalıştığı anlar film sahnelerini aratmadı İhbar edilen motosikletlilerin kaçmaya çalıştığı anlar film sahnelerini aratmadı
01:36 Diddy’nin 100’ü geçen tecavüz dosyasında mağdurlardan biri 16 yaşında erkek çocuğu Diddy'nin 100'ü geçen tecavüz dosyasında mağdurlardan biri 16 yaşında erkek çocuğu
23:38 Bizim Çocuklar’dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş Bizim Çocuklar'dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş
23:17 Bakan Tunç’tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama Bakan Tunç'tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 18:33:00. #1.13#
SON DAKİKA: Çalınan Bisiklet Sokak Kamerasıyla Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.