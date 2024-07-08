Çalışan ve 2 çocuk annesi üniversiteden mezun oldu - Son Dakika
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Çalışan ve 2 çocuk annesi üniversiteden mezun oldu

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nde hem çalışan hem de Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi olan 2 çocuk annesi Ülkü Yavuz, bölümünden mezun olmanın mutluluğunu yaşadı. Yavuz, zorlu süreçlerden geçse de ailesinin ve annesinin desteğiyle mezun olmayı başardığını belirtti. Çocuklarıyla birlikte eğitim ve iş hayatını dengelemeye çalışan Yavuz, diğer kadınlara da okumak istedikleri hayallerinin peşinden gitmelerini tavsiye etti. Program Başkanı Yasemin Küçük ise Yavuz'un azimli bir öğrenci olduğunu vurgulayarak, hikayesinin diğer kadınlara örnek olması gerektiğini söyledi.

08.07.2024 19:59
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2 çocuk annesi çalıştığı üniversiteden mezun oldu

KOCAELİ - Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nde hem çalışan hem de Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi olan 2 çocuk annesi Ülkü Yavuz (34), bölümünden mezun olmanın mutluluğunu yaşadı. Yavuz, "Arkadaşlarım benden yaşça küçüktü. Onlarla beraber güldük, eğlendik ama eve gittiğimde bazen başımı yastığa koyduğumda ağladığım zamanlar da çok oldu. Zorlu süreçlerden geçtim ama çok şükür ki bugün buradayım ve mezun oldum" dedi.

Üniversite okuyamayan 2 çocuk annesi Ülkü Yavuz, 34 yaşında hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor. KOSTÜ Rektörlük Binası'nda hizmet alanında 4 yıldır çalışan Ülkü Yavuz, önce liseyi açıktan bitirdi ardından üniversite sınavlarına girerek çalıştığı üniversitenin Çocuk Gelişimi Bölümü'nden mezun oldu. Bir taraftan çocuklarına bakan, diğer taraftan ise eğitim ve iş hayatını bir arada götürmeye çalışan Ülkü Yavuz, mezun olmanın heyecanını yaşadı.

"Çok mutluyum"

KOSTÜ Başiskele Kampüsü'nde gerçekleşen mezuniyet törenine 6 yaşındaki kızı ile gelen anne Yavuz, giydiği cübbesiyle diplomasını aldı. Sürecin iki çocukla beraber zor olduğunu anlatan Ülkü Yavuz, "Annemin sağ olsun bana çok desteği oldu. Çocuklarıma baktı. Her türlü destekçi ailem oldu. Hepsine teşekkür ediyorum. Zorluydu ama güzeldi. Ben 34 yaşındayım. Arkadaşlarım benden yaşça küçüktü. Onlarla beraber güldük, eğlendik ama eve gittiğimde bazen başımı yastığa koyduğumda ağladığım zamanlar da çok oldu. Zorlu süreçlerden geçtim ama çok şükür ki bugün buradayım ve mezun oldum. Heyecanımı anlatamıyorum. Çok mutluyum" dedi.

"Çocuklarla çok zor oldu"

Yavuz, okuyamayan kadınların hayallerinin peşinden gitmelerini tavsiye ederek, "Birinci sınıfta derslerde çok yoğunluğumuz vardı ama ikinci sınıfta online olduğu için derslerimiz azaldı. İkinci sınıfta azaldığı için çok zorlanmadım, birinci sınıfta daha çok zorlandım. Çocuklarla çok zor oldu. Derslerime iş yerinde çalıştım. Sınavlarıma burada çalıştım. Evde çalıştım. Sınırlı şartlarda çalıştım. Kızım daha küçüktü o zaman. Anlamıyordu. 'Anne ben de yazmak istiyorum, ben de yapmak istiyorum' diyordu. Bazı grup ödevlerimize kızımı da kattım. Yasemin Hocam da bilir. Hatta fotoğraflarımız var. Süreçler güzeldi. Bana çok faydası oldu, katkısı oldu. Hiçbir şey için geç değil. Benim hayalimdi. Bütün kadınlara, okumak isteyip okuyamayanlara tavsiyem budur. Bırakmasınlar, devam etsinler" şeklinde konuştu.

"Azimli olmasaydı sabah çalışıp akşam derslerde aktif bir şekilde devam edemezdi"

Çocuk Gelişimi Bölümü Program Başkanı Yasemin Küçük ise Ülkü Yavuz'un çok azimli bir öğrenci olduğunu söyleyerek, "Azimli olmasaydı sabah çalışıp akşam derslerde aktif bir şekilde devam edemezdi. Ülkü'nün hikayesi gerçekten birçok Türk kadınına örnek olması gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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