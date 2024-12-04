Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücretle ilgili, "Komisyon tarafından belirlenecek asgari ücretin çalışanlarımızın refahı ve işverenlerimizin sürdürülebilir üretim kapasitesini de gözetecek bir denge ile oluşmasını temenni ediyoruz.

04.12.2024 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücretle ilgili, "Komisyon tarafından belirlenecek asgari ücretin çalışanlarımızın refahı ve işverenlerimizin sürdürülebilir üretim kapasitesini de gözetecek bir denge ile oluşmasını temenni ediyoruz." dedi.

Bakan Işıktan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından JW Marriott Otel'de düzenlenen "Ortak Yarınlar Ödül Töreni"ne katıldı.

Ekonomik kalkınma ve refahın yanı sıra ülkenin sosyal kalkınmasına da katkı sunan, fikri üretimin ve emeğin ödüllendirildiği "Ortak Yarınlar" gibi organizasyonları toplumsal sorumluluk duygusunu perçinleyen değerli anlar olarak gördüklerini ifade eden Işıkhan, şöyle konuştu:

"Malum geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 'Cumhuriyet'in 100. Yılında Çalışma Hayatı' temasıyla bir asırlık birikimimizin ortaya çıkardığı önemli projeler ödüllendirilmişti. Bu yıl ise 'Çalışma Hayatının Geleceği' temasıyla, artık başlangıcın bir adım ötesine geçerek yüzünü gelecek hedeflerine çevirmiş bir Türkiye'nin sosyal sorumluluk projeleri değerlendirilecek. Şu bir gerçek ki bu platformun da hareket noktası olan 'Ortak Yarınlar' anlayışı, ortak hedefleri ve ortak bir vizyonu gerekli kılmaktadır. Aynı zamanda ortak yarınlar, sürdürülebilir, kapsayıcı, yenilikçi girişimlerle inşa edilebilir. İnanıyorum ki geçmiş dönemlerde olduğu gibi bugün de başta çalışma hayatı olmak üzere ülkemizin ve milletimizin ortak geleceğine katkı sunacak yeni fikirler ortaya çıkacaktır."

"Her adımın yanında olmaya devam edeceğiz"

Çözümün bir parçası olmanın dahi bir kazanım sayıldığı sosyal sorumluluk alanına her bireyin dahil olması ve destek vermesi gerektiğini vurgulayan Işıkhan, "Çünkü hedeflediğimiz ekonomik kalkınmayı başarmanın yolu, dayanışmanın, toplumsal fayda üretmenin merkeze alındığı bir sosyal kalkınma sürecinden geçmektedir. Önümüzdeki dönemi işçisi, işvereni, yatırımcısı üretimcisiyle el ele vererek çalışmanın, üretimin yüzyılı yapma gayretimizin ardında da aynı temel motivasyon bulunmaktadır. Bu farkındalığı artıracak, bu bilinci yükseltecek her adımın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

"Komisyon tüm sosyal paydaşların olduğu bir yapıda"

Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 10 Aralık'ta işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla çalışmalarına başlayacağını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Komisyon tarafından belirlenecek asgari ücretin çalışanlarımızın refahı ve işverenlerimizin sürdürülebilir üretim kapasitesini de gözetecek bir denge ile oluşmasını temenni ediyoruz. Bu dengenin sosyal adalet anlayışımız ve ekonomik kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda şekillenmesini ümit ediyoruz. Bizler, işçisinden işverenine, istihdamın tüm paydaşlarının hak ve menfaatlerini koruma sorumluluğumuzun bilinciyle hareket ediyor, Türkiye Yüzyılı'nda çalışma hayatına yakışan bir uzlaşıyı hep birlikte inşa ediyoruz. Asgari ücretin artışına ilişkin herkes ne kadar artacağı sorusunun cevabını arıyor. Elbette hem işveren hem işçi temsilcilerinin gönlünden geçen asgari ücret rakamları var. Ancak bildiğiniz gibi asgari ücreti, Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. İşveren ve işçi örgütlerimiz fikirlerini, düşüncelerini, komisyonda yer alan temsilcilere iletebilir. Komisyon üyeleri hep birlikte bu fikirleri, teklifleri değerlendirecek. Şimdiden bir oran vererek Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzun iradesine, hassasiyetine gölge düşürmemeli. Zira komisyon tüm sosyal paydaşların olduğu bir yapıda. Tüm üyelerin iradesiyle 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret belli olacaktır."

"Ödül alacak tüm projeleri yürekten tebrik ediyorum"

"Çalışan, üreten, tam bağımsız Türkiye" hedefine girişimciler, yatırımcılar, istihdama destek veren işverenler ve sosyal paydaşlarla yürümeye devam edeceklerini belirten Işıkhan, şunları söyledi:

"Türkiye Yüzyılı, tüm kesimleriyle 85 milyonun ortak eseri olacak. Bu anlamda ülkemizin ikinci asrını inşa ederken, bizlere yol arkadaşlığı yapan, değerli paydaşlarımıza ve girişimcilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bugün ödül alacak tüm projeleri yürekten tebrik ediyorum. Fikir aşamasından uygulama aşamasına kadar projelere katkı sağlayan herkesi taşıdıkları sorumluluk duygusu ve girişimcilik ruhundan ötürü kutluyorum. 2014'ten bugüne sosyal sorumluluk alanındaki projeleri ödüllendirerek teşvik eden TİSK'e şahsım ve milletimiz adına teşekkür ediyor."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katıldığı programda, 8 ayrı kategoride toplam 26 sosyal sorumluluk projesi ödüllendirildi.

Kaynak: AA

Vedat Işıkhan, Vedat Işıkhan, Asgari Ücret, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:16 Yasak aşk korkunç sonla bitti Evli kadının kocasına yakalanan genç, 4. kattan düşerek can verdi Yasak aşk korkunç sonla bitti! Evli kadının kocasına yakalanan genç, 4. kattan düşerek can verdi
20:32 Türkiye Kupası’nda tarihe geçen maç: Neredeyse Beşiktaş’ın rekoru kırılıyordu Türkiye Kupası'nda tarihe geçen maç: Neredeyse Beşiktaş'ın rekoru kırılıyordu
20:32 ABD’yi sarsan suikast Dev şirketin CEO’su New York’un göbeğinde öldürüldü ABD'yi sarsan suikast! Dev şirketin CEO'su New York'un göbeğinde öldürüldü
19:27 ODTÜ’lü profesörü ’MİT’çiyiz’ diyerek dolandırdılar: Zararı 35 milyon lira ODTÜ'lü profesörü 'MİT'çiyiz' diyerek dolandırdılar: Zararı 35 milyon lira
18:25 TSK Azez’e takviye kuvvet gönderdi Teröristlerden temizlenen bölgede dikkat çeken görüntü TSK Azez'e takviye kuvvet gönderdi! Teröristlerden temizlenen bölgede dikkat çeken görüntü
08:44 MasterChef Danilo’nun restoranındaki fiyatlar ağızların tadını kaçırdı MasterChef Danilo'nun restoranındaki fiyatlar ağızların tadını kaçırdı
08:44 Türkiye’de 64 yıldır faaliyet gösteren gıda devi 8 bin çalışanını işten çıkaracak Türkiye'de 64 yıldır faaliyet gösteren gıda devi 8 bin çalışanını işten çıkaracak
08:24 Selin Ciğerci’nin yüzüne yaptırdığı son estetikle görünümü değişti Selin Ciğerci'nin yüzüne yaptırdığı son estetikle görünümü değişti
08:17 Rusya düzenlediği askeri tatbikatla Suriye’de gözdağı verdi Rusya düzenlediği askeri tatbikatla Suriye'de gözdağı verdi
07:45 Putin’den dikkat çeken istek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletti Putin'den dikkat çeken istek! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 21:33:42. #1.12#
SON DAKİKA: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.