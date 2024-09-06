Bakan Işıkhan Mardin'i Ziyaret Etti

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin Valiliğine ziyarette bulundu.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Bakan Işıkhan, beraberinde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ile Valiliği ziyaret ederek, özel defteri imzaladı.

Vali Tuncay Akkoyun ile görüşen Işıkhan, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç da yer aldı.