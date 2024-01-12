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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Anadolu Ajansı'nın (AA) 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Işıkhan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılında çektiği fotoğrafları inceleyerek, farklı kategorilerdeki fotoğrafları oyladı. Oylamanın ardından fotoğrafları değerlendiren Işıkhan, AA'yı 'Yılın Kareleri' fotoğraf oylamasını hayata geçirdiği için kutladı ve fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu belirtti. Ayrıca, AA'nın İsrail'in Gazze'de beyaz fosfor kullandığını ve savaş suçu işlediğini kanıtlayan fotoğraflarla hazırladığı 'Kanıt' kitabını da değerlendirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
12.01.2024 - 10:09,
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Işıkhan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

İlk olarak "Deprem: Umut" kategorisindeki fotoğrafları inceleyen Işıkhan, Aytuğ Can Sencar'ın, "Depremin Umudu" adlı fotoğrafını seçti.

Işıkhan'ın, "Gazze: Kanıt" kategorisindeki fotoğraflar arasından tercihi, Abed Zagout'un, "Çaresizlik" başlıklı fotoğrafı oldu.

"Çevre-yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Boğaz'ın Şahitliği" isimli fotoğrafını oylayan Işıkhan, "Haber" kategorisinde tercihini, Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı" isimli fotoğrafından yana kullandı.

Işıkhan, "Spor" kategorisinde ise Tolga Ovalı'nın "Kutlama Dalışı" başlıklı fotoğraf karesine oy verdi.

"Karar vermekte çok zorlandığımı söyleyebilirim"

Oylamanın ardından fotoğrafları değerlendiren Işıkhan, AA'yı "Yılın Kareleri" fotoğraf oylamasını hayata geçirdiği için kutladı.

Fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu belirten Işıkhan, "Karar vermekte çok zorlandığımı söyleyebilirim. Anadolu Ajansımızın bu fotoğrafları, özellikle Gazze'deki ve deprem bölgesindeki fotoğraflar gerçekten çok duygu yüklü. O anları yakalayabilmek çok önemli. Kutluyorum." dedi.

Foto muhabirlerinin, anı mükemmel şekilde yakalamasının önemine dikkati çeken Işıkhan, AA personelinin, oylamaya sunulan fotoğrafların dışında da çok kaliteli fotoğraflar ürettiğini söyledi.

AA çalışanlarını kutlayan Işıkhan, "Anadolu Ajansımızın son yıllardaki performansını takdirle karşılıyorum. Bu yüzden emek veren başta İletişim Başkanlığımız olmak üzere Genel Müdürümüz ve siz mesai arkadaşlarını, hepinizi canıgönülden kutluyorum. Binlerce şükür. Anadolu Ajansının bu başarısını kutlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"AA'nın insanlık vahşetini belgeleyecek fotoğrafları delil noktasında tarihe geçecek"

AA'nın, İsrail'in Gazze'de beyaz fosfor kullandığını ve savaş suçu işlediğini kanıtlayan fotoğraflarla hazırladığı "Kanıt" kitabına ilişkin Işıkhan, "Anadolu Ajansının Lahey'e gidecek bu insanlık vahşetini belgeleyecek fotoğrafları delil noktasında tarihe geçecek bir şey. Bu çok önemli. Tarihe geçecek bu delilleri Anadolu Ajansı muhabirleri topluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Işıkhan, ekranlardan izlenen görüntülerin arka planında neler yaşandığının bilinmediğini belirterek, basın mensuplarının yaptığı işin zorlu ve kutsal olduğunu ifade etti.

Dünyanın farklı noktalarında yaşananları doğru bir şekilde kamuoyuna sunan gazetecilere teşekkür eden Işıkhan, "İnşallah daha güzel, çevrenin, toplumun, insanlığın huzur ve barışının çekilebileceği fotoğraflara ulaşırız. 2024 yılında savaş, yoksulluk, kıtlık ve gıda krizleri değil de dünyaya üstten baktığımızda gülen bir portreyi inşallah Allah bize nasip eder." diye konuştu.

Kaynak: AA
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Deprem, Gazze, Umut, Spor, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

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