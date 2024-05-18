Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda atama ve görevden alma kararları - Son Dakika
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda atama ve görevden alma kararları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı\'nda atama ve görevden alma kararları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yönelik alınan atama ve görevden almalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, birçok görevden alma ve atama gerçekleştirildi.

18.05.2024 01:00
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yönelik alınan atama ve görevden almalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Şükran Doğan görevden alındı.

Çalışma Genel Müdürlüğüne aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Baş, Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğüne Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Ali Aybey, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne Oğuz Tuncay, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına İş Başmüfettişi Bekir Aktürk, Strateji Geliştirme Başkanlığına İbrahim Esenkar, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğüne Savaş Alıç, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Ticaret Başmüfettişi Bülent Uğur Ecevit atandı.

Uluslararası İşgücü Genel Müdür Yardımcısı Metehan Özcan ve Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu üyesi Abdülkadir Bülent Aytaç görevden alındı.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Engin Akyol ve Mustafa Işık, Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu üyeliğine Murat Doğanay, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Necmettin Öz ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdür Yardımcılığına Mürsel Baki getirildi.

Kaynak: AA

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