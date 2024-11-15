Çamardı Dondurma Festivali Düzenlendi

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Niğde'nin Çamardı ilçesinde dondurma festivali gerçekleştirildi.

Çamardı Belediye Başkanı Ali Pınar, belediye ve Çamardı Dondurmacılar Derneği işbirliğiyle düzenlenen festivalin açılışında yaptığı konuşmada, ilçe nüfusunun yüzde 40'ının geçimini dondurmacılıktan sağladığını söyledi.

İlçe halkının dondurmacılık faaliyetlerini kurumsal kimlik altında yapmaları gerektiğini vurgulayan Pınar, "Dondurma denilince akla Çamardı'nın gelmesini ve sektörde söz sahibi olmayı istiyoruz. Bu ilk festivalimiz ama ilerde daha da geliştirerek ilçemizi bu konuda marka yapmak hedefindeyiz. Çünkü burada üretilen dondurmalar tamamen doğal ve katkı olarak meyve kullanıyor." ifadelerini kullandı.

Çamardı Dondurmacılar Derneği Başkanı Yasin Kürkçü de amaçlarının ilçede yapılacak festival ve fuarlarla Çamardı dondurmasını herkese duyurmak olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından Çamardı Belediye Başkanı Ali Pınar, katılımcılara dondurma ikram etti.