Çambaşı Kayak Tesisleri\'nde Yoğun Rezervasyon

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde doğasıyla öne çıkan Çambaşı Kayak Tesisleri'nde yarıyıl tatili için rezervasyon hareketliliği yaşanıyor.

İlçenin 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'ndaki tesisler, kasımın son günlerinde etkili olan karın ardından sezon açıldı.

Bungalov ve otellerde konaklama imkanı bulan ziyaretçiler, doğayla iç içe kayak ve snowboard yapıyor, kızakla kayarak vakit geçiriyor.

Günübirlik gelenler ve konaklayanlar dolayısıyla bugünlerde yoğunluk yaşanan tesiste, yarıyıl tatilinin de hareketli geçmesi bekleniyor.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AA muhabirine, kayak tesislerinde her geçen yıl ziyaretçi sayısının yükseldiğini söyledi.

Tesisi daha iyi hale getirebilmek için kurum, kuruluş ve işletmelerle koordineli çalışmanın sürdüğünü anlatan Kaya, tesiste konaklama alanlarına önem verildiğini ifade etti.

Kaya, Çambaşı'nda bin kişiyi ağırlayabilecek yatak kapasitesi olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yatırımcı arkadaşlarımız da çalışmalarına devam ediyorlar. Belki 1-2 yıl içerisinde yaklaşık bin yatak daha ilave olacak kapasitede otellerimiz yapılacak. Yatırımcılar şu an hazırlıklarını yapıyor. Tabii ki şu an mevcut yatak kapasitemiz yeterli sayılır ama ileriki yıllara göre bunun arttırılması gerekiyor. Her gün takip ediyoruz. Konaklamada yüzde 90 doluluk oranı var. Özellikle karne tatilindeki bu süreç gayet iyi gidiyor. Allah bol bereket versin, inşallah her zaman dolu olsun."

Doluluk oranının istihdama da güzel katkı sağladığına işaret eden Kaya, doğaseverleri her zaman hem yaylaya hem de kayak tesislerine beklediklerini kaydetti.

Kaya, 25-26 Ocak'ta "20. Çambaşı Kar Festivali"nin de düzenleneceğini sözlerine ekledi.

Tesislerdeki bir otelin işletme müdürü Özden Özcanlı ise 80 oda ve 167 yatak kapasiteleri olduğunu aktararak, "Her sene misafir portföyümüz yükseliyor. Şu anda sömestir döneminde yüzde 90 oranında dolulukla çalışmaktayız." dedi.

Özcanlı, herkesi doğal güzelliği görmeye beklediklerini ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Burası sadece kış oteli olarak düşünülmesin. Çambaşı'nda yazın da çok güzel yerlerimiz var. Çambaşı Yaylası'na gelen misafirlerimizin bilmedikleri çok yer var. Bütün misafirlerimize burada her yeri gezdireceğiz inşallah. Güzel bir doğal ortam var. Orman zaten bir rehabilitasyon alanı. İnsanların stresten en güzel arınabileceği bir yer olarak düşünüyorum. Tüm misafirlerimizi de bekleriz."

"Hemen yanı başımızda böyle bir tesisin olması muazzam bir şey"

Tesise gelen Nazlı Eser Aydın da kayak eğitimi için Çambaşı'ndaki imkanların yeterli ve güzel olduğunu öğrendiğini söyledi.

Tecrübe etmek için tesise gelerek snowboard yaptığını anlatan Aydın, "Kayak sporunu geliştirmek için muhakkak fazla kaymak gerekiyor. Onun için her zaman bu bölgeden İç Anadolu'ya, Doğu Anadolu'ya gitme imkanı olmuyor. Hemen yanı başımızda böyle bir tesisin olması muazzam. O yüzden buranın varlığından çok mutluyum. Bugün de buraya gelip kaydım. Kendimi gayet iyi hissediyorum." diye konuştu.

8. sınıf öğrencisi Hülya Turan da kayak yapmaktan çok zevk aldığını söyledi.

Eğlenceli olan bu spor dalını herkese tavsiye ettiğini belirten 13 yaşındaki Turan, "Yarıyıl tatilinde de burada kalacağım. Hem doğayla iç içe olacağım hem de eğitim alacağım. Kendimi daha çok geliştireceğim." diye konuştu.