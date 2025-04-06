Özgür Özel'in "Cunta" sözlerine AK Partili Çelik'ten çok sert yanıt - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'in "Cunta" sözlerine AK Partili Çelik'ten çok sert yanıt

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Özgür Özel'in CHP kurultayında sarf ettiği "Cunta" ifadelerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan çok sert yanıt geldi. Çelik, "Demokratik siyasi sözlükte 'Cunta eşittir CHP' yazar. Özgür Özel siyasi tarih bilmediği gibi siyasi cümle kurmayı da bilmiyor." dedi.

06.04.2025 14:25  Güncelleme: 14:51
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Özgür Özel'in CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda yaptığı konuşmada sarf ettiği " Türkiye'yi seçimden korkan, rakibinden korkan, milletten korkan bir cunta yönetmektedir. Tayyip Erdoğan halkın desteğini arkasına alan bir cumhurbaşkanı değil, halkın desteğini alanları kendine rakip olabilecekleri hedef alan bir cunta başkanına dönüşmüştür." ifadelerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan çok sert tepki geldi.

"CUNTA EŞİTTİR CHP"

Ömer Çelik, "Demokratik siyasi sözlükte 'Cunta eşittir CHP' yazar." dedi. Çelik yazılı açıklamasının tamamında şu ifadeleri kullandı: "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize dönük olarak 'cunta yönetimi' ifadesini kullanmış. Siyasi tarihimizde on yıllar boyunca cunta yönetimlerinin siyasi destekçisi her zaman CHP olmuştur. Demokratik siyasi sözlükte 'cunta eşittir CHP' yazar. Özgür Özel siyasi tarih bilmediği gibi siyasi cümle kurmayı da bilmiyor. Girdiği her seçimi millet iradesiyle kazanmış Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeleri kullanmak kötü niyetli bir siyasi cehaletten başka bir şey değildir. Tipik bir CHP geleneğidir; demokratik yollarla seçilmiş iradeye cunta derler, karanlık cunta yönetimlerine ise demokrasi diye bakarlar. Cumhurbaşkanımızın büyük siyasi mücadelesi ile demokrasimiz üzerindeki bütün gizli ve açık cuntalar etkisiz hale gelmiştir. Cunta destekçisi CHP geleneği ise bu kurultayda da 'Yassıada zihniyetine biat' etmiştir."

"SORUNLU ZİHNİYETİN TEZAHÜRÜ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ise şu ifadeleri kullandı: "CHP'nin genel başkanı, bugüne kadar girdiği tüm seçimlerden halkımızın büyük desteğini alarak zaferle çıkan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ı 'cunta başkanı' diye hedef alarak 'tehlikeli' ve 'çirkin' bir siyaset yolu izlemeye devam etmektedir. Her seçimde Aziz Milletimizin büyük teveccühüne mazhar olmuş Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na ve seçilmiş hükümete yönelik bu hadsizlik, demokrasiyi, millet iradesini hiçe sayan 'sorunlu' bir zihniyetin tezahürüdür.

Cumhurbaşkanımız, milletimizin oylarıyla Cumhurbaşkanlığı makamındadır ve Milletimizintemsilcisidir, gücünü milletten almaktadır. Milli iradeyi içine sindiremeyenlerin Milletimiz nezdinde yeri yoktur. CHP, suçüstü yakalanmanın paniğini yaşamaktadır. Yolsuzluk iddialarına tek bir kelime etmeden seçilmiş Cumhurbaşkanımızı, seçilmiş iktidarı hedef almaları bu paniğin göstergesidir. Hakaret, iftira, tehdit içeren bu provokatif dille sorumluluktan kaçamazsınız.

CHP'ye düşen bağımsız ve tarafsız yargının konuyu aydınlatmasını beklemektir. Bu tür savrulmalar CHP'yi iktidar yapmaz, Millet nezdinde ancak itibarsızlaştırır. Anayasal kurumlara, demokrasiye, milli iradeye, meşru ve demokratik yollardan seçilen Cumhurbaşkanlığı makamına saygı, herkesin vazifesi olduğu gibi muhalefetin de vazifesidir. Ana muhalefetin genel başkanını, Milletimizden ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemeye davet ediyorum. Demokrasiden yana olan herkes CHP'nin bu provokatif diline karşı durmalıdır.

'İnsanın kafasında ya fikir olur ya küfür.' Belli ki fikir yok, kafa küfürle dolu. İşte sorun budur. Milletimiz demokrasiyi hazmedemeyenlere mutlaka cevabını verecektir. Bu zihniyete karşı demokrasi ve hukuk temelinde sonuna kadar mücadele edeceğiz."

ÖZGÜR ÖZEL NE DEDİ?

Özgür Özel kurultaydaki konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Bugün Türkiye'de yine milletin çözeceği bir denge durumu mevcuttur. Cuntacılar yani darbeyi planlayanlar bir önceki seçimin sonuçlarından dolayı sarayda devlet dairelerindeki makam odalarına hapsedilmiş bir cunta olarak durmaktadırlar ama sokaklar irade halkındır, bizimle birliktedir. O cunta arkadaşlarımızı esir tutmaktadır. Bugün Türkiye'yi seçimden korkan, rakibinden korkan, milletten korkan bir cunta yönetmektedir. Tayyip Erdoğan halkın desteğini arkasına alan bir cumhurbaşkanı değil, halkın desteğini alanları kendine rakip olabilecekleri hedef alan bir cunta başkanına dönüşmüştür. Artık meşruiyeti yoktur, seçimden, sokaktan korkmaktadır. Bugün bu salondaki irade o cuntayı dağıtacak iradedir. Türkiye bir avuç cuntacıdan büyüktür."

Özgür Özel\'in "Cunta" sözlerine AK Partili Çelik\'ten çok sert yanıt

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Son Dakika Politika Özgür Özel'in 'Cunta' sözlerine AK Partili Çelik'ten çok sert yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Uuu bbb:
    yaa seni kim takar akp 54 55 Yanıtla
  • taner taner:
    Ozgur bey dogru olanı demıs niye kızdınızkı sandık sıze helal başkasına harammı badem bıyıklılar 68 34 Yanıtla
  • Sk 06:
    nöbetçi konuşmacı yine çıktı Sarayın şaklabanı hep yalan dolan bir onlar dürüst 45 29 Yanıtla
  • 123456mm:
    Simdi şu yorum yapan turpcuklara bisey demeden geçemeyeceğim. Kininizi anlıyorum. 20 kusur yıldır sizi yenen bir AKP var karşınızda. Ondan öncesi ise bu millet size zaten iktidarı vermemiş ki zaten verseler ne olabileceğini gördüler son 1 ay. Darbeden cuntadan beslenen bir CHP var oldu. Bu kurultayın apar topar yapılma sebebi bile belli. Hala badem bıyıklı diye yorum yapabiliyorsunuz. Azcık utanmanız olsun artık be. Hizmet etse oy verdikleriniz gam yemişim. Ama o da yok. Genetiğiniz bu biliyoruz artık. Olsun sizi böyle kabullendik böylesiniz yani.. 17 47 Yanıtla
  • kadir kınay:
    SİZ VAR YA ALLAHİN ADALETİNDEN NASİBİNİZİ ALACAKSİNİZ COK YAKİNDİR 31 2 Yanıtla
  • imre Tökeli:
    SIKIYÖNETIM GELIYOR..Demokratik atatürk Recep Tayyip Erdogan Türkiye'nin Balkanlarin kafkaslarin ve ortadogunun makus talihini degistirmistir 5 24 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    "chp ye islenecek gunah mi biraktiniz da chp gelecek diye endiseleniyorsunuz" Temel Karamollaoglu. jon sozcu konusmis yine.. takim elbisesi ile 2 mahallenin bakkal borcu odenir. 18 8 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Yalan mı?Akp tamamen tek adam rejimine geçtikten sonra raydan çıkmış çuntalaşmıştır...Nerdeyse bütün muhalefet belediye başkanlarını bir bahaneyle içeri al...Kendi belediyeleri sanki sütten çıkmış ak kaşıkmış gibi...Bu durumda muhalefete taamül edemiyorsan resmen çuntalaşmışsın demektir...Bırakın kendi taraftarlarınızı artık size dünya bile inanmıyor...Zaten akp destekleyen kesim ya çıkarcılar,ya yandaşlar ya da makarnacılar...Başka yok yani... 15 6 Yanıtla
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