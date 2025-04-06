Adaylık müracaatı için geç kalan Berhan Şimşek, Özel'e tepki gösterdi - Son Dakika
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Politika

Adaylık müracaatı için geç kalan Berhan Şimşek, Özel'e tepki gösterdi

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CHP kurultayında divana müracaat için geç kalan ve aday olamayan Şimşek "Geçen kurultayda listeler 4 saat sonra verilebildi. Hızlandırılmış kurultay yaptılar, CHP kimsenin holdingi değildir" dedi. Öte yandan Şimşek ile tepki gösterdiği CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kurultay salonunda da sert bir tartışma yaşadığı kameralara saniye saniye yansıdı.

06.04.2025 12:36
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CHP'de 21. Olağanüstü Kurultay heyecanı devam ediyor. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın partiye zarar vermemek adına yarıştan çekilmesinin ardından bir diğer aday Berhan Şimşek de divana müracaat için gelince Özgür Özel yarışta tek başına kaldı.

SALONDAN ÇIKIP GAZETECİLERE KONUŞTU

Yeterli delege imzasına ulaştığını ancak 5 dakika geciktiği için aday olamadığını belirten Berhan Şimşek kurultay salonu dışındaki gazetecilere yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert tepki gösterdi.

"GEÇEN KURULTAYDA LİSTELER 4 SAAT SONRA VERİLEBİLDİ"

Şimşek "Cumhuriyet Halk Partisi 21. olağanüstü kurultayda imzalarımız ve müracaatımızı 5 dakika geç kaldığımız için divan kabul etmedi sayın Özgür Özel'e sayın Murat Emir'le sayın Ali Mahir Başarır konuşmama rağmen hayır vakit geçmiştir dediler ama geçen kurultayda listeler 4 saat sonra verilebildi kamuoyunun ve parti kamuoyunun vicdanına teslim ediyorum saygılar.

"İMZALARI GÖRMEK İSTEYENLER BENİ ARASIN"

Hızlandırılmış kurultay yaptılar, CHP kimsenin holdingi değildir. Bazı basın organlarında imzayı bulamadığımız söyleniyor. Görmek isteyenler beni telefonumdan arayabilir, 97 imzayı kendilerine takdim ederim teşekkür kamuoyunun dikkatine" ifadelerini kullandı.

SALONDA DA SERT TARTIŞMA YAŞANDI

Öte yandan Berhan Şimşek'in kurultay salonunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile sert bir tartışma yaşadığına ilişkin görüntüler de servis edildi. Cep telefonuyla saniye saniye kaydedilen görüntülerde Şimşek'in Özel'e tepki gösterdiği, CHP liderinin ise kendisini sakinleştirmek için kollarından tuttuğu görülüyor.

Adaylık müracaatı için geç kalan Berhan Şimşek, Özel\'e tepki gösterdi

Berhan Şimşek, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Adaylık müracaatı için geç kalan Berhan Şimşek, Özel'e tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • atakan şimşek:
    chpkk ya keşke kayyum atandaydı 96 83 Yanıtla
  • Ayhan Murat:
    yiyin birbirinizi 115 46 Yanıtla
  • yusufkaan5:
    Bu topluluk düşünün devlet yönettiğini! Suriye Libya ırak vs. Dış politikada aksiyon aldıklarını! Yemin ederim tüğlerim diken oluyor. Abi bunların kendi kendilerini lav etmeleri gerekir! 88 51 Yanıtla
  • Murat Zor:
    işte görün chp liler. Hani demokrasi vardı hani her chp li aday olabilecekti. Tek adaylı seçim mi olur ne büyük bi saçmalık 74 40 Yanıtla
  • zeki69:
    Aday olmuş Muş Muş geç kalınmış miş hep gündem boş boş işler bıktık bunların boş işlerinden 73 24 Yanıtla
  • sedat ümit sarı:
    tek adaylı olağanüstü kurultay. hahahaaaa 49 18 Yanıtla
  • Mk129314.:
    Ya yeminle hep oyun Baska bi şey değil 46 17 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Aktröller,CHP de olan şeyler sizi niye çok ilgilendiriyor?Siz gidin tek adam ne yapıyor ne ediyor?PKK ile işbirliği yerindemi değil mi ona bakın!Koltuğu kaybetmemek için ülkeyi bölecek nerdeyse gelmiş burda chppkk diyor...PKK la işbirliği yapanı görün önce...Kendi gözünüze girmiş çomağa görmüyorsunuz, başkasının gözündrki çöpü görmeye çalışıyorsunuz... 28 35 Yanıtla
  • orhan-dolu:
    akp de tek adamlık var burda demokrasi var hiç olmazsa karşısına adat çıkıyor :)) 38 21 Yanıtla
  • Burhan Kırac:
    son dakikaya kadar 97 imza zor toplamışsın 100 bile değil :) Türkücü birinden Genel başkan adayı :) 12 25 Yanıtla
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