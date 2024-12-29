Çameli'de Eğitime Kar Molası

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Denizli'nin Çameli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verileceği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava şartları ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

Bu durumun, insan sağlığı ve trafik güvenliği riskleri oluşturabileceğine işaret edilen açıklamada, "Bu nedenle 30 Aralık Pazartesi günü tüm eğitim kademesinde öğrenim gören öğrencilerimiz için bütün okullarımızda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, yarın engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.