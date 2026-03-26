Cami cinayetinde tahrik indirimi: 16 yıl hapis
Cami cinayetinde tahrik indirimi: 16 yıl hapis

26.03.2026 18:00
Kayseri'de komşusunu camide bıçaklayarak öldüren Yasin Şanlı, tahrik indirimi ile 16 yıl hapis cezası aldı.

KAYSERİ'de daha önce tartıştığı komşusu Şevki Tanrıkulu'nu (63), camide namaz kılarken bıçaklayıp öldüren Yasin Şanlı (32), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı davada 'tahrik' indirimi uygulanarak 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 19 Temmuz'da saat 17.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi'ndeki Sami Ramazanoğlu Camisi'nde meydana geldi. Yasin Şanlı daha önce otomobil park etme nedeniyle tartıştığı komşusu Şevki Tanrıkulu'nun ikindi namazına gittiği camiye geldi. Şanlı, yanında getirdiği bıçakla namaz kılan Şevki Tanrıkulu'nu vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Şevki Tanrıkulu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Tanrıkulu'nun cansız bedeni, Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Tanrıkulu, yakınları tarafından teslim alınıp Hulusi Akar Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Olaydan sonra polise teslim olan Yasin Şanlı ise emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Bu arada olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Yasin Şanlı'nın namaz kılan Şevki Tanrıkulu'na bıçakla saldırdığı görüldü. Cami cemaatinin ayırdığı Şanlı'nın bir süre sonra Tanrıkulu'na yeniden saldırdığı da kameraya yansıdı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle Yasin Şanlı hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

KARAR DURUŞMASI

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Yasin Şanlı ile taraf avukatları hazır bulundu. Önceki ifadelerini tekrar ettiğini ve pişman olduğunu söyleyen sanık Şanlı, "Eylemimin savunulacak bir tarafı yok. Her şeyi kabul ediyorum. Ama, tasarlama ya canilik durumunu kabul etmiyorum. Benim asker olduğum yönünde, eğitimli olduğum yönünde savunma yapıyorlar. 8 yıllık mesleğim vardı. Tasarlamadım. Spontane oldu. Tasarlasam kaçmaz mıydım? Denemez miydim? Askeri personel olmam nedeniyle sınır ötesinde birçok operasyonda sızma girişimi yaptım. Günlerce, aylarca aç susuz kaldım. Eğer ben bu olayı tasarlayarak yapsaydım, işlediğim cinayet hukuk literatürüne girerdi. Bu şekilde ithamlarda bulunarak benim sinir uçlarımla oynuyorlar. Rahmetli de aynısını yapardı. Tamam, öldürücü bir darbe ama eğitimli bir askeri personel vuruşu böyle olmaz. Olayı asla tasarlamadım. Canavarca veya tasarlama eylemini kabul etmiyorum. Ben yaptığım eylemin cezasını çekip çocuklarıma kavuşmak istiyorum. Maktulün yakınlarından bile benim için tanıklık yapanlar oldu. Madem ben caniyim insanlar neden benim için tanıklık yapıyor? Bana yardım etmek istiyor? Her iki tarafın avukatlarının da ek süre taleplerinin kabul edilmemesini istiyorum. Reyhan Yenge (maktulün eşi) hakkını helal etsin. Kendisi burada değil ama ikimizin de ocağı söndü" diye konuştu.

TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANDI

Duruşma savcısı sanığın 'Canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını istedi. Taraf avukatlarının savunmalarının ardından mahkeme heyeti, sanık Yasin Şanlı'nın eyleminin 'Kasten öldürme' kapsamında kaldığı gerekçesiyle bu suçtan müebbet hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı. Heyet, daha sonra sanık hakkında 'tahrik' indirimi uygulayarak cezasını 16 yıla düşürdü ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: DHA

