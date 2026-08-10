Cami Tuvaletinde Şok Ölüm
Antalya'nın Kepez ilçesinde, cami tuvaletinde 55 yaşındaki Mehmet Asal ölü bulundu.
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kişi cami tuvaletinde ölü bulundu.
Yenidoğan Mahallesi'ndeki Yenidoğan Camisi'nin tuvaletinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine camiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde, Mehmet Asal'ın (55) hayatını kaybettiği belirlendi.
Asal'ın cenazesi incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA
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