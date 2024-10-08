Camide Yaşlı Adamı Sopayla Dövdü - Son Dakika
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Camide Yaşlı Adamı Sopayla Dövdü

Camide Yaşlı Adamı Sopayla Dövdü

Ankara'da 81 yaşındaki Halil Şahin, camide temizlik yaparken G.A. tarafından saldırıya uğradı.

08.10.2024 14:37
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ANKARA'nın Mamak ilçesinde camide gönüllü temizlik yapan Halil Şahin (81), G.A. tarafından sopayla dakikalarca dövülüp, yerde sürüklendi. Ağır yaralanan Şahin tedaviye alınırken, daha önce ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğü öğrenilen G.A. polis tarafından yakalandı.

Olay, dün ilçedeki Fazilet Camisi'nde meydana geldi. Camide gönüllü temizlik yapan Halil Şahin, caminin önünde arkasından gelen G.A.'nın saldırısına uğradı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda G.A., abdesthane bölümüne çektiği yaşlı adama dakikalarda sopayla vurdu. G.A., daha sonra Halil Şahin'in yerde sürükleyip, iç taraftaki gasilhaneye götürerek bir süre daha darbettikten sonra kaçtı. Ağır yaralanan Halil Şahin, camiye gelen cemaat tarafından fark edilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kulağında kesik, kafatasında kırık ve vücudunda çok sayıda yara olan Şahin, tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan şüpheli G.A. ise polis tarafından yakalandı. Şüphelinin daha önce ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğü öğrenildi.

'ÖLDÜRESİYE DÖVMÜŞ'

Halil Şahin'in oğlu Hayati Şahin (47), saldırganın hiçbir gerekçe göstermeden babasına saldırdığını söyleyerek, "Camiye temizlik yapmak için öylesine gidiyordu. Öldüresiye dövmüş, dövdükten sonra biri gelince de içeriye çekmiş ve üzerine temizlik görevlisi yeleği giyerek, gelenlere 'ben temizlik yapıyorum, kimse girmesin' demiş. Babamı öldü diye oraya bırakmış, kimse babamı görmese orada ölecekmiş. Şahsın kim olduğunu kimse görmemiş, sadece kamera kayıtları var. 81 yaşındaki adama kime ne yapsın? Biz gasp olabileceğini düşünüyoruz. Şu an babam kendinde değil. Kafatasına dikiş atıldı. Kulağı parçalanmış, kulağına dikiş atıldı. Sağ eli komple patlak, kırık. Gözleri görmüyor şu anda, onu da kontrol edecekler. Şikayetçiyiz" dedi.

Halil Şahin'i yaralı halde buluna esnaf Mithat Altun ise "İçeride sesini duydum, iniltiler geliyordu. Kapının arkasına da birtakım şeyler yıkmışlar açılmasın diye. Sonra kapıyı açtım. Halil Amca orada yatıyordu, kanlar içinde musalla taşının altına götürmüş. Hemen çıktım ambulansı aradım. Ambulans geldi hastaneye kaldırdılar. 81 yaşında kendi halinde bir adam, düşmanı olduğunu düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Gizem ÇORLU- Mehmet Gökhan HAKBİLİR/ANKARA,

Kaynak: DHA

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