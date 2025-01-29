Camiye Torpil Atan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Camiye Torpil Atan Şüpheli Yakalandı

Elazığ'da namaz sırasında camiye torpil atan şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

29.01.2025 21:46
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Elazığ'da, namaz kılındığı sırada caminin içine torpil atan şüpheli yakalandı.

Mustafapaşa Mahallesi Kışla Camisi'ne önceki gün gelen kişi, cemaatin namaz kıldığı sırada kapı önünden içeriye torpil attı.

Halının üzerinde patlayan torpil, cami cemaatindeki bazı kişilerin korkmasına neden oldu.

Polis, kaçan şüpheliyi yakaladı.

Öte yandan, olay anı caminin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kamera kayıtlarında, bir süre caminin avlusunda gezinen şüphelinin daha sonra içeri girdiği ve elindeki torpili halının üzerine atarak kaçtığı görülüyor.

Torpilin patlaması sonucu caminin köşe kısmında namaz kılan cemaatin bir anlık korku yaşadığı, ön saflarda bulunan cemaatin ise namaza devam ettiği görüntüde yer alıyor.

Valilik açıklama yaptı

Elazığ Valiliğince yapılan açıklamada, camide ikindi namazı kılındığı esnada torpil atıldığı bilgisi üzerine polis ekiplerince kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin yaşı küçük şahıs olduğu tespit edilerek yakalaması yapılmıştır. Şüpheli ile yapılan görüşmede torpili şaka amacıyla attığını beyan etmiş, hakkında yapılan incelemelerde herhangi bir ideolojik veya terör bağlantısı olmadığı anlaşılmıştır. Yaşı küçük şahıs cumhuriyet savcısının talimatı ile gözaltına alınarak hakkında 'kamu malına zarar verme' suçundan adli tahkikat başlatılmıştır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Camiye Torpil Atan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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