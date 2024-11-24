Çamlıbel Geçidi'nde Kar Zorlukları - Son Dakika
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Çamlıbel Geçidi'nde Kar Zorlukları

Çamlıbel Geçidi\'nde Kar Zorlukları

Çamlıbel Geçidi'nde etkili kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken, doğa yürüyüşü iptal edildi.

24.11.2024 12:43
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1650 rakımlı Çamlıbel geçidi'nde kar ve tipi etkili oldu

TOKAT - Çamlıbel Geçidi'nde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Tokatİç Anadolu ve Karadeniz'e bağlayan 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde etkili olan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Özellikle yüksek kesimlerde tipi şeklinde etkili olan kar, trafik akışını olumsuz etkilerken Karayolları ekipleri yolu açık tutmak için gün boyu aralıksız çalıştı. Öğretmenler Günü dolayısıyla Sivas'tan yürüyüş yapmak için bölgeye giden doğa yürüyüşü grubu, yoğun kar yağışı nedeniyle Çamlıbel'de mola verdikten sonra yürüyüş planlarını iptal ederek geri dönmek zorunda kaldı. Soğuk hava ve karlı manzara, bölgedeki doğa severlerin ilgisini çekerken, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.

Kaynak: İHA

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