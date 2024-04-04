AKP'nin adaylık başvurusunu kabul etmeyen Adem Ceylan, Çamlıdere Belediye Başkanı seçildi

AKP'nin adaylık başvurusunu kabul etmediği Adem Ceylan, Çamlıdere Belediye Başkanlığı için bağımsız katıldığı seçimden başarıyla çıktı ve mazbatasını alarak görevine başladı.
31 Mart seçimlerinde Ankara'nın Çamlıdere ilçesi heyecanlı bir yarışa sahne oldu. AKP'den adaylık başvurusu kabul edilmeyen eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlik Kurumu Başkanı Adem Ceylan ile AKP adayı Hazım Caner Can arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı.
SEÇMENİN YARISINDAN FAZLASI OY VERDİ
AKP Ankara aday tanıtım toplantısında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzattığı mikrofona "Çamlıdere'de hedefim yüzde 90 istemiyorum bir tane noksan" sözleri ile dikkat çeken Hazım Caner Can sandıklar açıldığında büyük hayal kırıklığı yaşadı. Adem Ceylan'ın yüzde 51 oy oranı ile seçimi kazandığı yarışta 4 dönemdir belediye başkanlığı görevini sürdüren Hazım Caner Can ise yüzde 26 oyda kaldı. CHP adayı Mehmet Cengiz yüzde 16,90 ve Yeniden Refah Partisi adayı Çetin Taşdemir ise yüzde 4,75 oy almıştı.
"MİLLET İRADESİNİN ÖNÜNDE HİÇ KİMSE DURAMAZ"
Seçimlerin ardından Kızılcahamam İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alan Adem Ceylan, ilçeye dönüşte hemşehrileri tarafından yoğun sevgi gösterisi ile karşılandı. Adaylık süreciyle ilgili kimseye kırgın olmadığını söyleyen Ceylan, "Çamlıdere'ye hizmet borcum vardı, adaylık başvurum kabul edilmeyince ben de hemşehrilerim talebini karşılamak için bağımsız adaylığımı açıkladım. Millet iradesinin önünde hiç kimse duramaz" dedi.
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