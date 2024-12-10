Cammu-Keşmir'den Arakanlı Mültecilere Çağrı

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Hindistan'ın idaresindeki Cammu-Keşmir hükümeti, bölgede yaşayan Arakanlı Müslüman (Rohingya) mültecilerin durumunun çözümü konusunda adım atılması için Yeni Delhi yönetimine çağrıda bulundu.

Asian News International'ın (ANI) haberine göre, Arakanlı Müslümanların ülkelerine geri dönmesi için yapılan baskının bir parçası olarak 409 ailenin elektrik ve suyunun kesilmesinden günler sonra Cammu-Keşmir Başbakanı Ömer Abdullah konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamada, Arakanlı Müslümanların durumuna Hindistan merkezi hükümetinin karar vermesi gerektiğini belirten Abdullah, "Eğer (Arakanlı Müslümanlar) geri gönderilebiliyorlarsa, geri gönderilmelidirler. Ancak gönderemiyorsak, donarak ya da aç kalarak ölmelerine izin veremeyiz." diyerek Yeni Delhi yönetimine bu yönde adım atması çağrısı yaptı.

Abdullah, "Arakanlı Müslümanları buraya biz getirmedik. Eğer Hindistan yönetiminin politikaları değiştiyse, istedikleri yere gönderebilirler ama burada oldukları sürece hayvan muamelesi görmeyecekler." ifadelerini kullandı.

Hindistan'ın idaresindeki Cammu-Keşmir bölgesindeki 409 Arakanlı Müslüman mülteci ailenin elektrik ve sularının kesildiği bildirilmişti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış; olaylarda çoğu Müslüman, binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçilerin uyguladıkları kitlesel şiddetten kaçan 1 milyondan fazla kişi, komşu ülke Bangladeş'e sığınmıştı.

Çok sayıda Arakanlı Müslüman, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki aşırı kalabalık mülteci kamplarından kaçarak diğer Müslüman ülkelere gitmek için hayatlarını tehlikeye atıp derme çatma teknelerle denize açılıyor.

Bangladeş, Ağustos 2017'de Myanmar'da gerçekleştirilen askeri baskının ardından Arakan'dan kaçan 1 milyona yakın Arakanlı Müslümana ev sahipliği yapıyor.