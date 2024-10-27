Çanakkale Açıklarında 4.3 Büyüklüğünde Deprem

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1) ÇANAKKALE AÇIKLARINDA 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Riçhter ölçeğine göre 4,3 olan deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremde il belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Derem Dairesi'nin merkez üssünü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin 10,27 kilometre açığı olan 4,3 büyüklüğündeki deprem saat 17.56 meydana geldi. Yerin 9,02 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Ayvacık'ın Babakale, Kocaköy, Bademli, Koyunevi ve Gülpınar köylerinden ve çevre illerden de hissedildi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.