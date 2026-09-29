Çanakkale Ayvacık\'ta Troya Tüneli girişinde otobüs otomobille çarpıştı, 2 kişi öldü

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada Mustafa Gürel (75) ve Hüseyin Soylu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Ayvacık ilçesindeki Troya tüneli girişindeki kavşakta meydana geldi. İzmir'e giden E.Ç. yönetimindeki 34 TT 335 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 09 DZ 760 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobildeki Mustafa Gürel (75) ve Hüseyin Soylu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada, aynı araçtaki 3 köpeğin de öldüğü tespit edildi.

Yolda güvenlik önemli alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.