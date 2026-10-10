Çanakkale Bienali 10. kez açıldı, 60'ın üzerinde sanatçıyı ağırlayacak

Çanakkale'de bu yıl 10'uncusu düzenlenen Çanakkale Bienali, su ve toprağın birbirini şekillendiren hareketinden yola çıkarak çağdaş sanatın farklı disiplinlerini kentin tarihi ve doğal dokusuyla buluşturmak üzere kapılarını açtı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Troya Müzesi'nde düzenlenen açılış töreninde, kentin, kültür ve sanat etkinlikleri için çok uygun bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

Çanakkale'nin bu anlamda büyük bir potansiyeli ve aktiviteyi barındırdığına işaret eden Toraman, şöyle konuştu:

"Çanakkale'de pek çok kültür ve sanat faaliyeti yıla yayılmış halde devam ediyor. Katılım açısından çok yüksek rakamlara ulaşan etkinlikler Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Kültür Yolu Festivali, Çanakkale Belediyemizin Troya Festivali gibi önemli etkinlikler Çanakkale'de yapılıyor. Öte yandan diğer alanlara yayılmış çeşitli konserler var. Üniversitemizin Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinin yıla yayılmış çok çeşitli konserleri. Daha da önemlisi şunu gördüm, Çanakkale'de bu tip etkinliklere büyük bir ilgi ve katılım var."

Toraman, bir gözleminin de Çanakkale'ye yerleşen sanatçıların varlığı olduğunu kaydetti.

Sanatçıların el üstünde tutulması gerektiğini anlatan Toraman, şunları kaydetti:

"Çanakkale'de atölyesi bulunan sanatçılarla karşılaşınca da çok mutlu oldum. Zannediyorum bu eğilim yine devam ediyor. Muhtemelen atölyelerini Çanakkale'ye taşımak isteyen başka sanatçılarımız da var. Dolayısıyla Çanakkale böyle bir sanatçı toplumuna da ev sahipliği yapıyor. Çanakkale Bienali de çok önemli bir etkinlik. Burada sanatı seven insanlar var ve sanata değer veren önemli destekçiler var. Ben de dolayısıyla bu bienalin Çanakkale'ye değer kattığına ve katmaya devam edeceğine inanıyorum."

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek de festivalin ana temasını oluşturan medcezirin çerçevesinde toprak ve su ilişkisinin Çanakkale açısından çok önemli olduğunu ifade etti.

Tema ile Çanakkale'nin doğasını, ekosistemini ve geleceğini korumak açısından çok önemli bir vurgu yapıldığını dile getiren Erkek, "Kentte 40 gün boyunca önemli kültür ve sanat faaliyetlerinin yürütülecek olması gerçekten çok sevindirici. Bir kentte sanat özgürce üretiliyorsa, bir kentte kültür ve sanat varsa o kent çok iyi yolda demektir. Özgür demektir." diye konuştu.

Çanakkale Bienali Kurucu Direktörü Doç. Dr. Seyhan Boztepe ise bienalin hayalinin 20 yıl önce kurulduğunu anlattı.

Hayalin hayata geçirilmesinden ve etkinliğin 10. kez düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Boztepe, şunları söyledi:

"Bu hayali kurduğumuzda Çanakkale'nin dokusu, doğası, tarihi, her şeyiyle bir kültür sanat kenti olma yolunda bütün potansiyeli taşıyan bir yer olduğu aşikardı. Geldiğimiz noktada dünyanın çağdaş sanat noktalarından bir tanesi olarak konumlandığını görüyoruz. 10. edisyon şunu gösteriyor ki artık, Çanakkale Bienali kendini kanıtladı ve bundan sonrası için de kurumsal yapısını güçlü bir şekilde ortaya koydu. Umarım bundan sonrası için de gençler Çanakkale'de bu kültür sanat yolculuğunu devam ettirecek."

Açılış törenine, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, Kale Seramik Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Soysal, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Genel Müdürü Mustafa Tanrıverdi, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, bienal sanatçıları, bienal kurul üyeleri, destekçi kurumlar ve davetliler katıldı.

Törenin ardından katılımcılar Troya Müzesi'ndeki sergileri gezdi.

Çanakkale Bienali

"Metcezir/ Ebb & Flow" başlığıyla 10 Ekim-20 Kasım'da gerçekleştirilecek bienalde, Türkiye'nin yanı sıra Hollanda, Almanya, Güney Kore, İngiltere, Çin, Romanya, Fransa ve Belçika'dan 60'ın üzerinde sanatçının eserleri sergilenecek.

Çanakkale Bienali İnisiyatifi (CABININ) tarafından düzenlenen organizasyonda sergi, performans, söyleşi, panel ve atölyelerin de aralarında bulunduğu etkinlikler, kent merkezinden kırsal bölgelere ve tarihi alanlara uzanan 15 farklı mekanda sanatseverlerle buluşacak.

Bienalin ana temasını oluşturan "Metcezir", deniz ile kara arasındaki sürekli değişimi bir çıkış noktası olarak ele alıyor. Bu kapsamda sanatçılar, su ve toprağın yanı sıra hafıza, zaman, ekoloji ve insanın çevresiyle kurduğu ilişki üzerine çalışmalar ortaya koyuyor.

Sanat, kentin doğal ve tarihi dokusuna yayılacak

Bienal kapsamında Troya Müzesi ve MAHAL'in yanı sıra Ayvacık Tartışık Köyü, Adatepe Zeytinyağı Müzesi, Adatepe İda Blue, Assos Güneşane Vakfı ve Balıkhane gibi farklı mekanlar da sanat üretimlerine ev sahipliği yapacak.

Çanakkale'nin doğal ve kültürel mirasının sergi deneyiminin bir parçası haline getirilmesiyle çağdaş sanatın geleneksel sergi mekanlarının dışına taşınması hedefleniyor. Bienal programında farklı disiplinlerden sanatçıların çalışmalarının yanı sıra performanslar, konuşmalar ve atölyeler de yer alacak.

Dardanel ile Kale Grubu-Kale Tasarım ve Sanat Merkezi'nin ana desteğiyle gerçekleştirilecek bienal, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çanakkale Belediyesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin işbirliği, Troya Kazı Başkanlığı, Çanakkale Tarih ve Kültür Vakfı (ÇATKAV) ve Troia Vakfının yerel paydaşlığı ve 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu'nun kurumsal desteğiyle gerçekleştiriliyor.