Çanakkale Boğazı'nda Gemi Trafiği Askıya Alındı

BOĞAZDAKİ GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale'de çıkan yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiğinin geçici olarak askıya alındığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, Çanakkale'de meydana gelen yangınlar nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" denildi.