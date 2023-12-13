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Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle gemi trafiği durduruldu - Son Dakika
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Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle gemi trafiği durduruldu

Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin yoğun sis nedeniyle geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

13.12.2023 - 09:33,
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Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin yoğun sis nedeniyle geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, boğazda gemi trafiğinin yoğun sis dolayısıyla saat 09.00 itibarıyla geçici olarak çift yönlü askıya alındığı duyuruldu.

Çanakkale Boğazı\'nda yoğun sis nedeniyle gemi trafiği durduruldu
Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle gemi trafiği durduruldu - Son Dakika
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