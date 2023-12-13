Çanakkale Boğazı\'nda yoğun sis nedeniyle gemi trafiği durduruldu

Arabada cinsel ilişkiye giren öğrenci ile öğretmen, en olmadık kişiye yakalandı

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BM Genel Kurulu\'nda Gazze için acil ateşkes tasarısı 10\'a karşı 153 oyla kabul edildi

Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin yoğun sis nedeniyle geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, boğazda gemi trafiğinin yoğun sis dolayısıyla saat 09.00 itibarıyla geçici olarak çift yönlü askıya alındığı duyuruldu.