Çanakkale\'de 30 Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı

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Çanakkale'de 30 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği öne sürülen 2 insan kaçakçısı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezi ile Çanakkale- İzmir kara yolu üzerinde, yasa dışı insan kaçakçılığının önlenmesine yönelik iki ayrı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 2 araçta Afganistan uyruklu 30 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği öne sürülen göçmen kaçakçılığı zanlıları A.A. ve K.M.B. yakalandı.

Zanlılardan A.A. işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı, K.M.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenler de Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.