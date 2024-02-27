Çanakkale\'de 4.6 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

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Pentagon ve Hamas\'tan kendini yakan askerle ilgili art arda açıklamalar

Çanakkale Biga'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sarsıntının saat 16.09'da 7 kilometre derinlikte ölçüldüğünü bildirirken deprem, İstanbul ve çevre illerden de hissedildi. Depremi hissedenler kısa süreli panik yaşarken herhangi bir olumsuz durum aktarılmadı.

İÇİŞLERİ BAKANI: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Deprem sonrası açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saha taramasının sürdüğünü, herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını belirtti. Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Çanakkale Biga'da 4,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."