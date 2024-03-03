Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen 6. Geleneksel Deve Güreşleri Festivali'nde, 300 deve arenaya çıktı.
Ayvacık Belediyesi Güreş Arenasında düzenlenen deve güreşlerine Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden getirilen pehlivan develer katıldı.
Binlerce vatandaşın ilgiyle izlediği güreşler, renkli görüntülere sahne oldu. Yaklaşık 9 saat süren güreş festivalinin sonunda mücadelelerini kazanan develerin sahiplerine kupa verildi.
Güreşler öncesi düzenlenen en süslü deve ödülü ise "Militan" adlı deveye verildi.
Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, yaptığı açıklamada, bu tür kültürel etkinlikleri yaşatmaya çalıştıklarını ifade etti.
Festivale Çanakkale AK Parti Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale CHP Milletvekilleri İsmet Güneşhan ile CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Ayvacık Kaymakamı Salih Sak, Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun da katıldı.
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de 6. Geleneksel Deve Güreşleri Festivali düzenlendi - Son Dakika
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