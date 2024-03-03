Çanakkale\'de 6. Geleneksel Deve Güreşleri Festivali düzenlendi

Mansur Yavaş, Ankara halkının taleplerini iletmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara halkı için taleplerini iletmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gittiğini belirterek, 'Hiçbir yerim eksilmiyor. Çünkü seçilmiş Cumhurbaşkanıdır. Kardeşim ben de seçilmiş Belediye Başkanıyım. Bir türlü hazmedemediler.' dedi. Yavaş, CHP Keçiören Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Burada konuşan Yavaş, 2019'da seçildiğinde parti rozetini bırakarak işe başladığını vurguladı.