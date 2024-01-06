Çanakkale\'de 68 düzensiz göçmen yakalandı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botlardaki 68 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu hareket halindeki iki lastik botu tespit etti.
Ekiplerin "TCSG-84", "KB-20", "KB-111" ve "KB-4304" botlarıyla düzenlediği operasyonlarda, botlardaki Afganistan uyruklu 68 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
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