Çanakkale'de Alzheimer hastası kayboldu

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde kaybolan Alzheimer hastasının bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.
Bayramiç'in Akpınar köyünde yaşayan Kıbrıs Gazisi Mehmet Kırcalı'nın babası Zekai Kırcalı (91) dün evine dönmeyince yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
Dün akşam saatlerinde Bayramiç İlçe Jandarma ekipleri, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE), AKUT ve gönüllü arama kurtarma ekiplerinin Kırcalı'nın bulunması başladığı çalışmalara bugün devam ediliyor.
Ekipler, Akpınar köyünün yanı sıra Çaldağı, Pınarbaşı köyleri ve çevresinde de çalışma yürütüyor.
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