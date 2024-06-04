Çanakkale'de Bunaltıcı Sıcaklar Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çanakkale'de Bunaltıcı Sıcaklar Devam Ediyor

Çanakkale\'de Bunaltıcı Sıcaklar Devam Ediyor

Çanakkale merkez ve ilçelerinde 3 gündür etkili olan bunaltıcı hava sıcaklıkları, özellikle öğleden sonraları 40 dereceye yaklaşıyor. Vatandaşlar gölge alanlarda kalmayı tercih ederken, çocuklar denizde serinlemeye çalışıyor. Seyyar satıcılar ve iş sahipleri ise sıcaklardan etkilenmemek için önlemler alıyor.

04.06.2024 15:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale merkez ve ilçelerinde 3 gündür bunaltıcı hava sıcaklıkları etkili oluyor.

Haziran ayının başlamasıyla il merkezi, Gökçeada, Lapseki, Bayramiç ve Ezine'de hava sıcaklıkları özellikle öğleden sonraları 40 dereceye yaklaşıyor.

Termometrelerin 37 dereceyi gösterdiği Lapseki'de vatandaşlar, gölge alanlarda kalmayı tercih etti. Çocuklar ise denizde yüzerek serinlemeye çalıştı.

Seyyar satıcı Engin Acar, gazetecilere, haziranın başı itibarıyla daha önce bu kadar aşırı sıcak hava görmediğini söyledi.

Birkaç gündür havanın bunaltıcı olduğunu belirten Acar, "Allah'tan ağaç altına geldik, buradan çıkamıyorum. Burada serinlemeyi tercih ediyorum." dedi.

Gayrimenkul danışmanı Mustafa Büyükocak da sıcaklardan etkilenmemenin mümkün olmadığını ifade etti.

İlçe sakinlerinin özellikle öğle saatlerinde evlerinde veya iş yerlerinde kalmayı tercih ettiğini dile getiren Büyükocak, "Bizim gibi işi olanlar da hemen halledip klimanın altına geçiyor. Allah bu sıcakta iş yapanların yardımcısı olsun, özellikle çiftçilerimize kolaylık versin." diye konuştu.

Kaynak: AA

Çanakkale Merkez, Çanakkale, Hava Durumu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de Bunaltıcı Sıcaklar Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:36 TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi
14:30 Özel, AYM kararları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Yaptığın her şeyi iptal ettiler, 270 sayfa iptal var Özel, AYM kararları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Yaptığın her şeyi iptal ettiler, 270 sayfa iptal var
14:08 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada
13:47 Anayasa Mahkemesi’nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı’nın rektör ataması anayasaya aykırı Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı
13:26 Savaşta en ölümcül gün Rusya 24 saat içinde 1200’den fazla askerini kaybetti Savaşta en ölümcül gün! Rusya 24 saat içinde 1200'den fazla askerini kaybetti
15:39 X’ten yeni uygulama Yetişkinlere özel içeriklere izin verildi X'ten yeni uygulama! Yetişkinlere özel içeriklere izin verildi
15:29 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a bir çağrı daha: İstediği TV Kanalında görüşmeye davet ediyorum Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a bir çağrı daha: İstediği TV Kanalında görüşmeye davet ediyorum
15:21 Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü
15:07 İYİ Parti’den istifa eden Aykut Kaya, CHP’ye katıldı Rozetini Özgür Özel bizzat taktı İYİ Parti'den istifa eden Aykut Kaya, CHP'ye katıldı! Rozetini Özgür Özel bizzat taktı
14:45 İliç’te toprak altında kalan 9 işçiden 1’inin daha cansız bedenine ulaşıldı İliç'te toprak altında kalan 9 işçiden 1'inin daha cansız bedenine ulaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 16:13:38. #1.12#
SON DAKİKA: Çanakkale'de Bunaltıcı Sıcaklar Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement