SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Çanakkale'nin Çan ilçesinde çaya uçan, Ali Kaan Demir'in hayatını kaybettiği otomobilin sürücüsü İlkehan Mert Salathan, hastanedeki tedavisinin ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Salathan, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemede yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.
Levent DİKMEN/ÇANAKKALE,
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de Çaya Uçan Araçta Hayatını Kaybeden Genç İçin Sürücü Gözaltına Alındı - Son Dakika
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