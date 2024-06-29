Çanakkale'de çıkan yangın son anda tarihi Cezayirli Hasan Paşa Köşkü'nü tehdit etti - Son Dakika
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Çanakkale'de çıkan yangın son anda tarihi Cezayirli Hasan Paşa Köşkü'nü tehdit etti

Çanakkale\'de çıkan yangın son anda tarihi Cezayirli Hasan Paşa Köşkü\'nü tehdit etti

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde başlayan yangın, 7 saat süren müdahale sonucu kısmen kontrol altına alındı. Yangın sırasında Üvecik, Yeniköy ve Mahmudiye köyleri arasında bulunan tarihi Cezayirli Hasan Paşa Köşkü de tehlike altına girdi. Ancak ekiplerin hızlı müdahalesiyle köşkün yakınındaki alevler söndürüldü.

29.06.2024 23:40
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7 SAATTE KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI; TARİHİ CEZAYİRLİ HASAN PAŞA KÖŞKÜ SON ANDA KURTULDU

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın 7 saatte kısmen kontrol altına alındı. Ekipler bölgede söndürme ve soğutma çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan, Ezine ilçesinde, Üvecik, Yeniköy ve Mahmudiye köyleri arasında Batak Ovası'na hakim bir konumda bulunan 18'inci yüzyılın ortalarında yaptırılan Cezayirli Hasan Paşa Köşkü, yangından son anda kurtuldu. Köşkün yakınına gelen alevler, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de çıkan yangın son anda tarihi Cezayirli Hasan Paşa Köşkü'nü tehdit etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de çıkan yangın son anda tarihi Cezayirli Hasan Paşa Köşkü'nü tehdit etti - Son Dakika
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