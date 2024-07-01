Çanakkale'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çanakkale'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları yapıldı

Çanakkale\'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları yapıldı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla yapılan kutlama etkinliklerinde, deniz şehitleri anısına çelenk bırakıldı, yüzme yarışmaları ve diğer etkinlikler düzenlendi. Yarışmalarda dereceye girenler ödüllendirildi.

01.07.2024 22:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla kutlama etkinlikleri yapıldı.

Hamzakoy sahilindeki etkinlikler, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı ve beraberindeki protokol üyelerinin deniz şehitleri anısına Çanakkale Boğazı'na çelenk bırakması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gelibolu Belediye Başkan Vekili Ufuk Tapar, programda yaptığı konuşmada, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu'nun önemine işaret ederek, "Aklı, ruhu ve kalbi aydınlık Türk denizcisi, her geçen gün daha da güçlenerek bayrağımızı dünyanın denizlerinde sonsuza dek şerefle dalgalandıracaktır." dedi.

400 metre erkekler ve kadınlar yüzme yarışmasının ardından ise dipten kupa çıkarma ile ördek yakalama yarışmaları gerçekleştirildi.

Yüzmede kadınlarda Şimal Türkel, Tuğçe Savra ve Bigem Efla Adalı, erkeklerde Yusuf Tolgahan Güz, Cem Danacı ve Abdullah Yıldırım dereceye girdi. Dipten kupa çıkarma yarışmasını Halil İbrahim Gür, ördek yakalama yarışmasını Barış Tipieser, yağlı direkten bayrak kapma yarışmasını ise Şahan Barca kazandı.

Yarışmalarda başarılı olanlara ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Kaynak: AA

Kabotaj Bayramı, Denizcilik, Çanakkale, Gelibolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:08 Olayların yaşandığı Kayseri Melikgazi de listede Birçok kaymakamın görev yeri değişti Olayların yaşandığı Kayseri Melikgazi de listede! Birçok kaymakamın görev yeri değişti
00:27 Suriye’deki tansiyonu düşürmek için MİT devrede Suriye'deki tansiyonu düşürmek için MİT devrede
00:04 Kabine’de iki değişiklik Özhaseki’nin yerine Murat Kurum, Fahrettin Koca’nın yerine Kemal Memişoğlu Kabine'de iki değişiklik! Özhaseki'nin yerine Murat Kurum, Fahrettin Koca'nın yerine Kemal Memişoğlu
23:02 Dışişleri’nden Suriye’nin kuzeyindeki provokatif olaylara ilişkin ilk açıklama Dışişleri'nden Suriye'nin kuzeyindeki provokatif olaylara ilişkin ilk açıklama
22:17 Suriye’de provokatörlerin saldırısına uğrayan Türk tırları ülkeye döndü Suriye'de provokatörlerin saldırısına uğrayan Türk tırları ülkeye döndü
00:55 Penaltılarda Slovenya’yı 3-0 yenen Portekiz, çeyrek finalde Fransa’nın rakibi oldu Penaltılarda Slovenya'yı 3-0 yenen Portekiz, çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu
00:33 Onu hiç böyle görmediniz Penaltı kaçıran Cristiano Ronaldo, hüngür hüngür ağladı Onu hiç böyle görmediniz! Penaltı kaçıran Cristiano Ronaldo, hüngür hüngür ağladı
23:42 Beşiktaşlılar ve Fenerbahçeliler küplere binecek Galatasaray’a imza atan Batshuayi’den olay açıklama Beşiktaşlılar ve Fenerbahçeliler küplere binecek! Galatasaray'a imza atan Batshuayi'den olay açıklama
23:12 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki istifa etti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki istifa etti
22:48 Bakanlık harekete geçti Türk bayrağına küstah saldırı cezasız kalmayacak Bakanlık harekete geçti! Türk bayrağına küstah saldırı cezasız kalmayacak
22:18 Lokanta 11 aydır ruhsatsızmış İzmir’de 5 kişinin öldüğü patlamada 2 kişi tutuklandı Lokanta 11 aydır ruhsatsızmış! İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamada 2 kişi tutuklandı
21:57 Montella’dan çok konuşulacak Arda Güler yorumu: Oynatmamak mümkün değil Montella'dan çok konuşulacak Arda Güler yorumu: Oynatmamak mümkün değil
21:48 ABD’de Türkiye’ye iadesine ilişkin açılan davada Eylem Tok’un tutukluluğunun devamına karar verildi ABD'de Türkiye'ye iadesine ilişkin açılan davada Eylem Tok'un tutukluluğunun devamına karar verildi
21:25 Bakan Yerlikaya’dan Kayseri açıklaması: 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı Bakan Yerlikaya'dan Kayseri açıklaması: 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı
21:13 Çağlar Söyüncü Fenerbahçe’de kaldı İşte bonservisine ödenen rakam Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'de kaldı! İşte bonservisine ödenen rakam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 05:06:28. #1.11#
SON DAKİKA: Çanakkale'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement