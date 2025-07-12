Çanakkale'nin Çan ilçesinde ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdiği öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.
Bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri gerçekleştirdikleri operasyonda, Durali köyü Düzyerler mevkisinde, Kocabaş Çayı'nın da bulunduğu ormanlık alanda ekili halde 107 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Söz konusu alanda Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen O.T. ve H.Ö. yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de Hint Keneviri Yetiştiren 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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