Çanakkale\'de Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru Defnedildi

Çanakkale'de kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru Samet Bayraktar'ın cenazesi, memleketi Trabzon'da toprağa verildi.
Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli Bayraktar için Arsin ilçesindeki Ulu Camide cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Bayraktar'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Arsin Kaymakamı Ömer Sirkeci, Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin, Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi ve vatandaşlar katıldı.
Bayraktar'ın cenazesi, kılınan namazın ardından aile mezarlığında defnedildi.
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