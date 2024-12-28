Çanakkale\'de Kar Yağışı Nedeniyle Yol Çalışmaları Devam Ediyor

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Çanakkale'de, kar yağışı nedeniyle il genelinde İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Lapseki, Bayramiç, Yenice, Çan, Biga ve Ayvacık 12 ekip köy yollarını açık tutmak için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan kar yağışı nedeniyle kapanan yol olmadığı öğrenildi.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA