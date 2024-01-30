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Çanakkale'de Kar Yağışı: Yollar Beyaza Büründü - Son Dakika
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Çanakkale'de Kar Yağışı: Yollar Beyaza Büründü

Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ekipler, yolları açık tutmak için çalışma yürütüyor. Çanakkale İl Özel İdaresi'ne bağlı 13 ekip, beyaza bürünen yollarda küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Çanakkale\'de Kar Yağışı: Yollar Beyaza Büründü
30.01.2024 - 16:22,  Güncelleme: 16:23
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ÇANAKKALE'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Ekipler, yolları açık tutmak için çalışma yürütüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce dün yapılan uyarının ardından kentte fırtına ve kar yağışı etkili oluyor. Merkez, Bayramiç, Yenice, Çan ve Biga'nın yüksek kesimlerindeki kar yağışı nedeniyle yollar, beyaza büründü. Çanakkale İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler merkezde 1, Bayramiç'te 3, Biga'da 2, Çan'da 2, Lapseki'de 2 ve Yenice'de 3 olmak toplamda 13 ekip beyaza bürünen yollarda küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Çanakkale'de Kar Yağışı: Yollar Beyaza Büründü - Son Dakika
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