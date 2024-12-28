Çanakkale'de Karla Mücadele

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Çanakkale'de İl Özel İdaresi ekiplerince kar yağışı bulunan bölgelerde yolların kapanmaması için çalışma gerçekleştirildi.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Lapseki, Biga, Çan, Bayramiç, Ayvacık ve Yenice ilçelerinde yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

Yağışın ardından İl Özel İdaresine bağlı 12 ekip yolların kapanmaması için çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışmalar kapsamında kent genelinde kapalı yol bulunmazken, özellikle köy yollarını açık tutmak için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.