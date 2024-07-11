Çanakkale'de kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam bulundu

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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam bulundu.

Bayramiç'in Akpınar köyünde yaşayan Kıbrıs Gazisi Mehmet Kırcalı'nın babası Zekai Kırcalı (91) önceki gün evine dönmeyince yakınlarının haber vermesi üzerine başlatılan arama çalışması tamamlandı.

Zekai Kırcalı, Bayramiç İlçe Jandarma ekipleri, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE), AKUT ve gönüllü arama kurtarma ekiplerinin arama çalışmaları devam ederken, köye 200 metre mesafedeki bir bahçede düşmüş vaziyette torunu Aziz Eroğlu tarafından bulundu.

Kırcalı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.