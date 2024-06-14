Çanakkale'de Kurban Bayramı'nda Kamyon ve Tanker Geçişleri Yasaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çanakkale'de Kurban Bayramı'nda Kamyon ve Tanker Geçişleri Yasaklandı

Çanakkale'de Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında 14-16 Haziran tarihlerinde kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların il merkezinden İzmir istikametine geçişleri yasaklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, belirtilen araçların beklemelerine olanak sağlanacağı ve tedarik süreçlerinin aksamaması için belirli gıda ve malzeme taşıyan araçların seyirlerine izin verileceği bildirildi.

14.06.2024 07:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de, Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında 14-16 Haziran tarihlerinde kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların il merkezinden İzmir istikametine geçişleri yasaklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan duyuruda, 14 Haziran Cuma günü saat 06.00'dan 16 Haziran Pazar günü saat 05.00'e kadar kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, şehir merkezinden İzmir istikametine geçişlerinin tedbirler kapsamında yasaklandığı belirtildi.

Çanakkale- Ezine ve Ayvacık- Küçükkuyu yollarında depolama alanlarının belirlendiği ifade edilen duyuruda, polis ekiplerince, belirtilen araçların beklemelerine olanak sağlanacağı aktarıldı.

Araçların, Çanakkale-Ezine yolunda Çanakkale Merkez Terminal (D200-01 Devlet Karayolu km 0), Yenimahalle Kapalı Akaryakıt İstasyonu (D550-04 Devlet Karayolu km 22), Sarımsakçı Köprüsü Tır Park Alanında (D550-04 Devlet Karayolu km 41), Ayvacık-Küçükkuyu yolunda ise Hypco Akaryakıt İstasyonu (D550-05 Devlet Karayolu km 10)

Çelik Petrol Ofisi Akaryakıt İstasyonu (D550-05 Devlet Karayolu km 20), Aytemiz Akaryakıt İstasyonunda (D550-05 Devlet Karayolu km 23) bekleyebileceği kaydedildi.

Tedarik süreçlerinin aksamaması için yaş sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta, süreli yayın, kurbanlık ile akaryakıt taşıyan araçların en az süreyle seyirlerine izin verileceği duyuruldu.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Çanakkale, trafik, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de Kurban Bayramı'nda Kamyon ve Tanker Geçişleri Yasaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:44 AK Parti’ye mi geçecek İYİ Parti’de dedikoduları alevlendirecek istifa AK Parti'ye mi geçecek? İYİ Parti'de dedikoduları alevlendirecek istifa
12:21 Nagehan Alçı “Bana şiddet uyguladı“ dedi, Rasim Ozan Kütahyalı’dan manidar yanıt geldi Nagehan Alçı "Bana şiddet uyguladı" dedi, Rasim Ozan Kütahyalı'dan manidar yanıt geldi
11:05 Mezuniyette “Uygunsuz“ kıyafet krizi Bakan Tekin, okul müdürüne değil haberi yapan gazetecilere sitem etti Mezuniyette "Uygunsuz" kıyafet krizi! Bakan Tekin, okul müdürüne değil haberi yapan gazetecilere sitem etti
09:40 Orta Doğu’da yeni savaşa 24 saat kaldı Hizbullah’tan İsrail’e son uyarı Orta Doğu'da yeni savaşa 24 saat kaldı! Hizbullah'tan İsrail'e son uyarı
09:24 Komedyen Hasan Can Kaya’nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı Komedyen Hasan Can Kaya'nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı
12:40 Mühürlü üç kapıdan geçiliyor Wanda Nara servet değerindeki çantalarını özel odada saklıyor Mühürlü üç kapıdan geçiliyor! Wanda Nara servet değerindeki çantalarını özel odada saklıyor
12:12 Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu Erdoğan, Ankara dışında, Özel ise memleketi Manisa’da olacak Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu! Erdoğan, Ankara dışında, Özel ise memleketi Manisa'da olacak
11:58 Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı
11:36 Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş’a imzayı attı Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'a imzayı attı
11:21 Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat’ın da tahliyesi istendi Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat'ın da tahliyesi istendi
11:18 Tekstil şirketleri iflasa sürükleniyor İki şirket daha iflas ve konkordato bildiriminde bulundu Tekstil şirketleri iflasa sürükleniyor! İki şirket daha iflas ve konkordato bildiriminde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 13:23:34. #1.11#
SON DAKİKA: Çanakkale'de Kurban Bayramı'nda Kamyon ve Tanker Geçişleri Yasaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement