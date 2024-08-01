Çanakkale'de Masaj Salonunda Kezzap Saldırısı Davası Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çanakkale'de Masaj Salonunda Kezzap Saldırısı Davası Devam Ediyor

Çanakkale\'de Masaj Salonunda Kezzap Saldırısı Davası Devam Ediyor

Çanakkale'de bir masaj salonunda çalışanın yüzüne kezzap attığı iddia edilen sanığın yargılanması devam ediyor. Sanık, duruşmada tahliye talebinde bulunurken, müştekilerin avukatları tutukluluğun devamını ve duruşmanın Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesini talep etti. Mahkeme, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

01.08.2024 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de masaj salonu çalışanının yüzüne kezzap attığı ileri sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Çanakkale 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmaya, "canavarca hisle silahla kasten yaralama" ve "kadına karşı basit yaralama" suçlarından tutuklanan sanık Ramazan A. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Müştekilerden Buket A. duruşmaya katılmazken, ikilinin kavgasını ayırmaya çalışırken yaralanan masöz Tuğçe Y. ve avukatları salonda hazır bulundu.

Sanık Ramazan A, duruşmadaki savunmasında, "Maddi, manevi bütün zararları karşılamaya hazırım. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Müştekiler Buket A. ve Tuğçe Y'nin avukatları da tutuklu sanık Ramazan A'nın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesini talep etti.

Mahkeme, Ramazan A'nın tutukluluğunun devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerinin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir masaj salonunun müşterisi olan Ramazan A. (41), 26 Aralık 2023'te iş yerinde masöz olarak çalışan Buket A'nın (24) yüzüne kezzap atmıştı.

Buket A, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'ne kaldırılmış, Ramazan A. ise olaydan bir gün sonra Ezine ilçesinde polislerce gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Çanakkale, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de Masaj Salonunda Kezzap Saldırısı Davası Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:46 Hamas, Kassam Tugayları’nın lideri Deif’in öldürüldüğü iddiasını yalanladı Hamas, Kassam Tugayları'nın lideri Deif'in öldürüldüğü iddiasını yalanladı
12:19 Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener’in oğlu akıl hastanesine sevk edildi Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener'in oğlu akıl hastanesine sevk edildi
12:07 İsrail Savunma Bakanı’ndan skandal paylaşım Muhammed Deif’in isminin üstüne çizik attı İsrail Savunma Bakanı'ndan skandal paylaşım! Muhammed Deif'in isminin üstüne çizik attı
11:34 İsrail: Hamas’ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze’de öldürüldü İsrail: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze'de öldürüldü
11:23 YAŞ toplantısı öncesi Erdoğan’dan Anıtkabir ziyareti İşte Özel Defter’e düştüğü çarpıcı not YAŞ toplantısı öncesi Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e düştüğü çarpıcı not
12:19 Filenin Sultanları çeyrek finalde Filenin Sultanları çeyrek finalde
11:52 Talihsiz anlar Gelinliğinin azizliğine uğrayan Karsu düğününde düştü Talihsiz anlar! Gelinliğinin azizliğine uğrayan Karsu düğününde düştü
11:04 Olimpiyatlara damga vuran Türk sporcu Yusuf Dikeç: Natürel bir atıcıyım, yardımcı aksesuar kullanmıyorum Olimpiyatlara damga vuran Türk sporcu Yusuf Dikeç: Natürel bir atıcıyım, yardımcı aksesuar kullanmıyorum
10:33 Urla’daki yangın ormanı küle çevirdi Ünlü şarkıcı Aslı Zen’in evi alevlerin arasında kaldı Urla'daki yangın ormanı küle çevirdi! Ünlü şarkıcı Aslı Zen'in evi alevlerin arasında kaldı
10:25 2024 Paris Olimpiyatları’ndaki bir tenis maçı sırasında, kadın seyirci, kocası ve çocuğunun yanında oturduğu tribünde göğüslerini kameraya gösterdi 2024 Paris Olimpiyatları'ndaki bir tenis maçı sırasında, kadın seyirci, kocası ve çocuğunun yanında oturduğu tribünde göğüslerini kameraya gösterdi
10:20 Suikastların ardından İsrail alarm durumuna geçti 3 ülkeden eş zamanlı saldırı bekleniyor Suikastların ardından İsrail alarm durumuna geçti! 3 ülkeden eş zamanlı saldırı bekleniyor
10:07 İzmir’deki elektrik faciasıyla ilgili 42 sanık için istenen ceza belli oldu İzmir'deki elektrik faciasıyla ilgili 42 sanık için istenen ceza belli oldu
09:25 Oğlu, anneannesini öldürdü Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu Oğlu, anneannesini öldürdü! Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu
09:14 Kirasını yıllık ödediği ev sahibiyle davalık olan Selen Görgüzel: Bana mobing uyguluyorlar Kirasını yıllık ödediği ev sahibiyle davalık olan Selen Görgüzel: Bana mobing uyguluyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 14:15:34. #1.11#
SON DAKİKA: Çanakkale'de Masaj Salonunda Kezzap Saldırısı Davası Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement