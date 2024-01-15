Çanakkale\'de Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Motosiklet ve Scooter Trafiği Yasaklandı

Çanakkale'de beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklandı.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde beklenen olumsuz hava koşullarından dolayı yarın saat 18.00'e kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklandığı duyuruldu.