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Çanakkale'de Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Motosiklet ve Scooter Trafiği Yasaklandı - Son Dakika
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Çanakkale'de Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Motosiklet ve Scooter Trafiği Yasaklandı

Çanakkale Valiliği, beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasının tedbiren yasaklandığını duyurdu. Yasak, yarın saat 18.00'e kadar geçerli olacak.

Çanakkale\'de Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Motosiklet ve Scooter Trafiği Yasaklandı
15.01.2024 - 20:43,
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Çanakkale'de beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklandı.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde beklenen olumsuz hava koşullarından dolayı yarın saat 18.00'e kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklandığı duyuruldu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çanakkale'de Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Motosiklet ve Scooter Trafiği Yasaklandı - Son Dakika
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